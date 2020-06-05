Юрию Великому – 40: неожиданные признания актера Квартал-95 о "первых" и "последних" разах

У актера студии Квартал 95 Юрия Великого 5 июня день рождения. Ему исполняется 40 лет.

Накануне праздника именинник традиционно отвечает на несколько вопросов о своих «первых» и «последних» разах…

Первый раз Юрий Великий…

Решил стать юристом. «Мне тогда было лет 12. Я приезжал к родной сестре в Одессу, где мне часто приходилось, среди ее знакомых, видеть людей, занимающихся бизнесом. Как правило, они всегда выглядели презентабельно, можно сказать с иголочки. Среди них был один юрист, ездил он на дорогой машине, пользовался дорогим парфюмом, звали его, кстати, тоже Юра. И вот тогда мне казалось, что, когда я выросту, обязательно стану юристом, и у меня все будет также презентабельно. Я закончил юридический факультет Одесского Национального Морского Университета, но юристом так и не стал. Решил заниматься тем, чем получается лучше».

Придумал себе псевдоним Урмас. «Это было на первом курсе университета. Когда я пришел в команду КВН «Флибустьеры», (к слову, это моя самая первая команда и самая, наверное, значимая для меня), мне хотелось показать, как я люблю шутить (улыбается). Я ходил и рассказывал всем анекдот про двух горячих эстонских парней, одного из которых звали Урмас. Я так увлекался, что некоторым рассказывал его по второму кругу.

После этого меня так и прозвали – Урмас, а кто-то называл и Юрмас. Новые знакомые вообще думали, что это моя фамилия. Сейчас меня так редко кто называет, в основном ребята из нашей КВНовской тусовки».

Побывал на выступлении «95 Квартала». «В 2001 году, по-моему. Ребята приехали с концертом в Одессу, я тогда еще был начинающим КВНщиком. Концерт был в ДК Политеха. Помню, что мне понравилось».

Увидел океан. «2005 год. Атлантика. Нью Йорк, Бруклин. Знаменитый Брайтон бич. Мы там были на гастролях с командой КВН. Море эмоций… Я бы даже сказал – океан впечатлений».

Собрал свой корабль. «Не собрал. Первый корабль по чертежам начал собирать еще в школьные годы, посещал Судомодельный кружок. Мой папа когда-то был моряком, это он привил мне любовь к моделизму. Так где-то эта недостроенная модель у родителей дома и лежит. Сейчас у меня в сборке голландский парусник 17 века Принц Виллем, я его начал делать еще в далеком 2008 году и по сей день никак не могу приступить к его завершению. Совсем не хватает времени на хобби».

Встретился с Михаилом Жванецким. «Виделся с Михал Михалычем только раз. У нас в один день совпали концерты: он выступал в «Октябрьском», мы снимали «Вечерний Квартал» во Дворце «Украина». Я в этот день как раз показывал пародию на него. После съемок мне позвонили знакомые, и сказали, что они сидят в ресторанчике, где отдыхает Жванецкий в компании друзей. Я тут же приехал. Мне хотелось пожать ему руку как знаменитому одесситу, ну и как сатирику, естественно. И, конечно, не терпелось сказать ему, что сегодня я пародировал его. В общем, прямо там, в ресторане, я, как мог, без реквизита, показал ему этот номер, под всеобщие аплодисменты его дружной компании. Он пожал мне руку и сказал, что ему пародия понравилась. А я, уходя, сказал: «Юмористов много, а Жванецкий – один. Так вот сегодня Жванецких было …». И он от себя добавил: «Два!».

Попробовал алкоголь. «В школе. Зимой. В пятницу, перед школьной дискотекой (которая, кстати, так и не состоялась). Помню только, что это было жутко холодное домашнее вино, 3-литровая банка, а нас всего четверо. Как пришел домой, не помню. Родителей расстроил, конечно, но они особо не ругали. Мама помогла раздеться и лечь спать. А на утро у меня была олимпиада по истории (додумались же по субботам их проводить). В общем, я с квадратной головой встал в 7 утра, вооружился ручкой, тетрадкой, а главное – двумя кило мандаринов. Пока по морозу дошел к школе – окончательно отрезвел и написал олимпиаду на отлично. С тех пор пью очень редко и в олимпиадах стараюсь не участвовать (улыбается)».

Получил гонорар за свои шутки. «1999 год. Выступали нашей командой КВН на каком-то празднике. Заработал 30 гривен».

Скопировал голос Владимира Зеленского. «Еще в 2009 году. Когда только пришел в Квартал. Один раз показал на авторском сборе. Вова сказал: «Не похоже» и забыл об этом. А я не забыл… (смеется)».

Последний раз Юрий Великий

Побывал на концерте любимой группы. «2013 год. Группа "Секрет" приезжала в Киев с концертом, посвященном своему 30-летию. Ребята, конечно, как и в былые годы дали джазу… Хотя играли совершенно в другом жанре».

Не мог заснуть из-за книги. «Стив Каплан «Скрытые инструменты комедии». Так получилось, что она с прошлой ночи лежала под подушкой. Я долго не мог понять, почему так жестко лежать и ворочался пол ночи, пока не нашел эту книгу…Вторую половину ночи я провел, листая ее».

Приглашал кого-то на свидание. «Ой, давненько… Надо как можно чаще это делать и постоянно в новых местах. Это так круто».

Пел в караоке. «Очень давно. Лет 10 назад. Постоянно срываю голос, так сильно затягивает. Лучше в компании, живьем и под гитару».

Ездил в маршрутке. «В январе. И в маршрутке, и на «трольбике», и на «трамвике», и на «метрошке». Машина была на СТО, а мне в этот день надо было побывать в нескольких местах. Я со студенческих времен привык ездить на общественном транспорте, меня и сейчас это нисколько не смущает. Наоборот, интересно. Там всегда много общительных людей и часто можно подметить новый образ для будущих сценических персонажей».

Испытывал чувство стеснительности. «На мартовских съемках «Вечернего Квартала» при пустом зале. Я случайно перед началом съемки вывихнул ногу, и врачи, которые дежурили в зале (а это были 2 молодые женщины), перебинтовали мне ее и сказали, что необходимо сделать обезболивающий укол. Естественно, в то место, благодаря которому стеснение и проявляется. Еще и в гримерке, где полно народу (улыбается). Я немного засмущался. Но, в конце концов, себя пересилил, отбросил стеснение в сторону. Тем более, у меня было 5 номеров в концерте еще и 2 финальных песни, поэтому я нужен был коллективу ходячий и танцующий. Кстати, укол даже не почувствовал. Я вот сейчас думаю, а делали ли они его вообще?! (смеется)».

Виделся с кем-то из героев своих пародий. «С Президентом. Это было в сентябре прошлого года на международном форуме YES. Мы стояли с ним на одной сцене, и я делал пародию на него».