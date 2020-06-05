Владимир Остапчук высказался о разводе Потапа с Ириной Горовой, и свадьбе рэпера с NK
Скандальный развод Владимира Остапчука с Еленой Войченко до сих пор у всех на слуху.
Речь о Потапе и Ирине Горовой. Экс -супруги после расставания смогли сохранить теплые отношения и остаться партнерами по бизнесу. Остапчук отметил, что у него с Еленой так не получилось.
Ира (Горовая - прим.ред) с Лешей очень хорошо общаются, у них общий бизнес, у них общие дети. Я восторгаюсь, как они все это сделали. У меня так не получилось,– сказал Владимир.
Леша с Настей – это же был коллектив. О том, что они вдвоем, до конца не верил никто. Даже на свадьбе, на которой мы были, они сняли и показали lovestory, а все такие: "Серьезно? Да ладно, они не пара".
Отметим, что сейчас Владимир Остапчук счастлив в отношениях с нотариусом Кристиной Горняк. И роман пары вызывает немалый интерес у общественности.
Напомним,
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