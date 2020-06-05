Владимир Остапчук высказался о разводе Потапа с Ириной Горовой, и свадьбе рэпера с NK

5 июня 2020 14:00 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук высказался о разводе Потапа с Ириной Горовой, и свадьбе рэпера с NK
Шоумен Владимир Остапчук
пресс-служба

Скандальный развод Владимира Остапчука с Еленой Войченко до сих пор у всех на слуху.

Читайте такжеПо стопам Шайло: Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сменить пол
На днях шоумен Владимир Остапчук стал гостей программы Слава+. В интервью ведущему Славе Демину Вова признался, что восхищен отношениями одной из украинских пар, которые сейчас также в разводе.

Речь о Потапе и Ирине Горовой. Экс -супруги после расставания смогли сохранить теплые отношения и остаться партнерами по бизнесу. Остапчук отметил, что у него с Еленой так не получилось.

Ира (Горовая - прим.ред) с Лешей очень хорошо общаются, у них общий бизнес, у них общие дети. Я восторгаюсь, как они все это сделали. У меня так не получилось,
– сказал Владимир.

Потап с экс-женой Ириной Горовой и детьми / instagram.com/realpotap

Читайте такжеЭмилия Кларк обеспокоила фанатов своей худобой
Также 35-летний шоумен припомнил свадьбу Алексея Потапенко с Настей Каменских. Телеведущий признался, что даже многие их коллеги из шоу-бизнеса не верили в отношения артистов.

Леша с Настей – это же был коллектив. О том, что они вдвоем, до конца не верил никто. Даже на свадьбе, на которой мы были, они сняли и показали lovestory, а все такие: "Серьезно? Да ладно, они не пара".

Свадьба Потапа и Насти / социальная сеть Instagram

Отметим, что сейчас Владимир Остапчук счастлив в отношениях с нотариусом Кристиной Горняк. И роман пары вызывает немалый интерес у общественности.

Напомним, 

 

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд разводы звезд Потап и Настя Настя Каменских Потап социальные сети Ирина Горовая новости Владимир Остапчук

Материалы по теме

Санта Димопулос похвасталась успехами 8-месячной дочери Софии
Новости

Санта Димопулос похвасталась успехами 8-месячной дочери Софии
Юрию Великому – 40: неожиданные признания актера Квартал-95 о "первых" и "последних" разах
Новости

Юрию Великому – 40: неожиданные признания актера Квартал-95 о "первых" и "последних" разах
Как быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета
ЗОЖ

Как быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета
Гороскоп на 6 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 6 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK