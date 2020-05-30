Владимир Остапчук и его экс-супруга продолжают публично выяснять отношения: страсти не утихают
Развод шоумена Владимира Остапчука и Елены Войченко можно назвать одним из самых громких в 2019 году. Экс-возлюбленные не смогли мирно разойтись и еще долго выясняли финансовые и бытовые вопросы.
У меня нет возможности отказаться, так как это официальный запрос, и я должна это сделать. Конечно, я готова ее пройти. Владимир такое свое желание озвучил еще в начале карантина. Он давно говорит, что у Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно же, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы,‒ отметила Войченко.
Это клевета, полная ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает наших детей. Считаю, что это недопустимо! Это выходит за всякие рамки! Все прекрасно знают, как я отношусь к своим детям. Их здоровье, в том числе психическое, для меня является приоритетом. Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал. Мне остается только догадываться, зачем Елене распространять неправдивую информацию обо мне. Я это могу назвать одним словом – клевета. Я считаю, что мама у детей только одна и она для них самая лучшая! И точка,‒ говорит шоумен.
Напомним,
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