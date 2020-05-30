Владимир Остапчук и его экс-супруга продолжают публично выяснять отношения: страсти не утихают

30 мая 2020 16:00 Катерина Даниленко
Владимир Остапчук и его экс-супруга продолжают публично выяснять отношения: страсти не утихают
Телеведущий Владимир Остапчук с экс-женой Еленой Войченко
социальная сеть Instagram

Развод шоумена Владимира Остапчука и Елены Войченко можно назвать одним из самых громких в 2019 году. Экс-возлюбленные не смогли мирно разойтись и еще долго выясняли финансовые и бытовые вопросы.

Читайте такжеХолостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта
Еще одной шокирующей новостью стало то, что Владимир подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы Елены. В недавнем интервью женщина подробно рассказала об этой истории.

У меня нет возможности отказаться, так как это официальный запрос, и я должна это сделать. Конечно, я готова ее пройти. Владимир такое свое желание озвучил еще в начале карантина. Он давно говорит, что у Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно же, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы,
 ‒ отметила Войченко.

Телеведущий Владимир Остапчук с экс-женой Еленой / социальная сеть Instagram

Читайте такжеСТБ запускает новое шоу Холостячка
Телеведущий тут же отреагировал на такое заявление экс-жены. Он возмущен ее словами и утверждает, что все сказанное ею ‒ ложь.

Это клевета, полная ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает наших детей. Считаю, что это недопустимо! Это выходит за всякие рамки! Все прекрасно знают, как я отношусь к своим детям. Их здоровье, в том числе психическое, для меня является приоритетом. Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал. Мне остается только догадываться, зачем Елене распространять неправдивую информацию обо мне. Я это могу назвать одним словом – клевета. Я считаю, что мама у детей только одна и она для них самая лучшая! И точка,
‒ говорит шоумен.

Напомним,

Экс-жена Владимира Остапчука Елена Войченко с детьми / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети фото Владимир Остапчук скандалы звезд Елена Войченко

Материалы по теме

В чем родилась: Хайди Клум взорвала Сеть обнаженными снимками
Новости

В чем родилась: Хайди Клум взорвала Сеть обнаженными снимками
Певице LAUTA – 31: Я стараюсь поддерживать баланс между карьерой и семьей
Новости

Певице LAUTA – 31: Я стараюсь поддерживать баланс между карьерой и семьейЭксклюзив
Старые обиды: Маша Ефросинина вспомнила, как Оля Полякова ее подвела
Новости

Старые обиды: Маша Ефросинина вспомнила, как Оля Полякова ее подвела
Фруктовый салат из клубники от директора Школы леди Татьяны Мокриди (рецепт)
Еда и рецепты

Фруктовый салат из клубники от директора Школы леди Татьяны Мокриди (рецепт)Эксклюзив

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK