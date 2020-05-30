Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта

30 мая 2020 00:20 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта
Холостяк 10 сезон участница Кристина
пресс-служба канала СТБ

В пятницу, 29 мая, в эфир вышел выпуск пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта.

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В студию к ведущему Григорию Решетнику пришли участницы десятого сезона проекта «Холостяк», а также главный герой шоу. Макс Михайлюк всю программу присутствовал в студии и слышал все признания и откровения девушек.

Одной из гостей пост-шоу стала Кристина, покинувшая реалити в 10 выпуске. Красотку успели полюбить телезрители и многие из них верили в то, что ей удастся дойти до финала, и, возможно, даже стать победительницей.

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В студии программы Кристина и эксперты обсудили причину вылета девушки из шоу «Холостяк-10». Макс обратился к участнице и сказал, что если она на данный момент думает, что он выгнал ее из проекта из-за волос, то она сильно ошибается. Причина – в другом.

Также Григорий Решетник не смог не отметить изменения, которые видны невооруженным глазом. Кристина подтвердила, что сделала контурную пластику овала лица.

Овал лица прокалывается, сделала контур лица, – рассказала Крис. – Я посмотрела на себя в камерах и увидела у себя второй подбородок.

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Психолог Наталья Холоденко, присутствовавшая в студии, отметила, что девушке не нужно ничего в себе менять, а нужно просто полюбить себя. На что Кристина отреагировала очень эмоционально:

Я не думаю, что мои внешние изменения какие-то категорические. Это моя жизнь и моя внешность, что захочу то и буду колоть и делать.

Макс Михайлюк согласился со словами Натальи Холоденко и сказал участнице проекта, что она очень красивая и не нужно ничего в себе изменять или что-то колоть.

Напомним,

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