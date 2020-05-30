Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта
В пятницу, 29 мая, в эфир вышел выпуск пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта.
Одной из гостей пост-шоу стала Кристина, покинувшая реалити в 10 выпуске. Красотку успели полюбить телезрители и многие из них верили в то, что ей удастся дойти до финала, и, возможно, даже стать победительницей.
Также Григорий Решетник не смог не отметить изменения, которые видны невооруженным глазом. Кристина подтвердила, что сделала контурную пластику овала лица.
Овал лица прокалывается, сделала контур лица, – рассказала Крис. – Я посмотрела на себя в камерах и увидела у себя второй подбородок.
Я не думаю, что мои внешние изменения какие-то категорические. Это моя жизнь и моя внешность, что захочу то и буду колоть и делать.
Макс Михайлюк согласился со словами Натальи Холоденко и сказал участнице проекта, что она очень красивая и не нужно ничего в себе изменять или что-то колоть.
Напомним,