Тайный агент: журналист пробрался на режимный объект государственного значения

Журналист Нового канала Александр Адамлюк вспоминает, как чуть не попался вооруженной охране.

1 июня в 19:00 на Новом канале стартует 4-й сезон проекта расследований «Тайный агент» (Новый канал). Продолжаем знакомить вас с бесстрашными агентами, которые рисковали собой, чтобы снять эксклюзивные кадры.

Журналист Александр Адамлюк устроился работать в аэропорт, чтобы узнать, как перевозят багаж путешественников, и какие схемы воровства вещей из чемоданов существуют. В ходе расследования он чуть не попался вооруженной охране.

Тайный агент 4 сезон Александр Адамлюк / пресс-служба Нового канала

Как-то я был на грани разоблачения. Тогда проводил расследование в аэропорту. Это ведь самое защищенное место на территории Украины. Там на входе металлоискатели, полицейские, военные, по территории передвигаешься только в служебных бусах и обязательно в сопровождении наставника! А сотрудники службы авиационной безопасности (местная охрана с оружием) еще и в любой момент могут тебя обыскать, - рассказал Александр. – Самое жесткое то, что с собой к самолетам нельзя брать даже телефон! А я прежде всего должен расследования снимать, а не чемоданы бросать (да-да, ваши чемоданы именно бросают)! Так что я рискнул и нарушил правила. Пронес-таки телефон. Боже, у меня душа ушла в пятки, когда чувак с пистолетом спросил: «Что это у тебя, телефон!? ТЫ ЧТО, снимаешь видео?!» Я понимал, что это режимный объект, таможенная зона, и меня не просто разоблачат и уволят! Меня могут в государственной измене обвинить! Засадить в тюрьму, пока Новый канал не докажет, что я действовал в рамках закона! Словом, я «включил актерочку» и сказал, что очень боюсь потеряться! Поэтому и взял с собой телефон. Охранник посмотрел в мои честные глаза и поверил. Не стал пересматривать, что там на телефоне. И расследование я таки снял, смотрите эфире. А вообще работа тайного агента – это форс-мажор 24/7!

Хорошо, что все обошлось. Агент добыл весь необходимый материал, и в новых выпусках проекта расследований вы узнаете эксклюзивную сенсационную информацию о хитростях работы сотрудников аэропорта.

Не пропустите премьеру 4-го сезона «Тайного агента» 1 июня в 19:00 на Новом канале.

Напомним,