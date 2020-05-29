Холостяк-10: Макс Михайлюк о родителях, семейных ценностях и напутствии от отца
Уже сегодня, 29 мая, в 19:00 на СТБ выйдет финальное пост-шоу Холостяк. Життя після проекту, в котором станет известно, как сложилась жизнь главного героя Макса и участниц 10 сезона романтического реалити.
Макс о родителях:
«Для меня родители – конечно же, самые дорогие люди. Я их очень люблю. В плане взаимоотношений хочу, чтобы у меня было так, как и у них. Я видел, как мой отец всегда старался для нашей семьи, в самые тяжелые времена, и как мама поддерживала и мотивировала его. Очень сильно ими горжусь. Мама – мой самый любимый человек. У нее очень высокие семейные ценности. Для нее наша семья – это все. И благодаря ей в тяжелых моментах мы смогли справиться со всеми проблемами. Мой отец всегда был для меня примером мужчины – таким, каким он должен быть. Он очень добрый и искренний человек».
Мама Макса о детстве сына:
Напутствие папы перед проектом:
«Единственное, что я ему сказал: «Макс, если ты окончательно принял решение идти на проект, то постарайся быть максимально честным и открытым».
Об отношениях:
Отец: «Расставание было очень волнительным для него. Возможно, это послужило одним из толчков для того, чтобы участвовать в проекте и действительно убедиться в том, что можно найти свою любовь. Я считаю, что ее можно найти и нужно находить, иначе нет смысла в жизни».
Напомним,