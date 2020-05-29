Звезда сериала Филин Руслана Писанка набрала 10 кг: Я проявила слабость
Актриса Руслана Писанка, которая сыграла роль судмедэксперта в сериале «Филин», в прямом эфире в Инстаграм «Сериалы Украины» рассказала о том, как планирует избавиться от лишних килограммов.
«После того, как я похудела несколько лет назад, я поднабрала. Я проявила слабость. Не села и стала есть тортики, нет, просто перестала заниматься спортом, потому что его не люблю. Уже нужно возвращаться в форму. Карантин почти закончился, можно садиться на велосипед, и наворачивать круги, поскольку спортзал я не люблю. Набрала 10 килограмм, но я буду работать над собой. То существенное похудение научило меня, что я могу выдержать все сложности, так как это было самым тяжелым испытанием в моей жизни», - говорит Руслана Писанка каналу «Украина».
Актриса не ограничивает себя в еде, но у нее есть особенности рациона.
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