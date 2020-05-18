Актер сериала Женские секреты Влад Никитюк объяснил, почему в свои 27 лет не готов к браку
Завтра, 19 мая, зрители канала «Украина» увидят финальные эпизоды 12-серийного фильма «Женские секреты», одну из главных ролей в котором сыграл украинский актер Влад Никитюк.
В новом телесериале, который выходит на канале «Украина» по будням в 21:00, Влад сыграл роль писателя Тима. По словам артиста, самыми сложными для него оказались сцены, где Тим употребляет алкогольные напитки.
Мой персонаж – любитель выпить, что зачастую присуще творческим личностями. А я в период съемок усиленно занимался спортом и давно уже не наслаждался вкусами разного алкоголя. Так что пришлось вспоминать,– смеясь, признался Влад Никитюк.
Нужно быть уверенным в завтрашнем дне, иметь возможность содержать свою семью, – рассказал артист. – Если такой почвы нет, лучше не торопиться. Я сейчас нахожусь на этапе творческого развития. Занимаюсь спортом, боксом, учу английский. Также актерские тренинги, они очень нужны актеру, который вне театра. Это все помогает держаться на плаву.
Когда она у меня появится, обязательно ей этот вопрос задам.
Смотрите финальные эпизоды сериала «Женские секреты» сегодня и завтра в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,