Актер сериала Женские секреты Влад Никитюк объяснил, почему в свои 27 лет не готов к браку

18 мая 2020 23:30 Юлия Крутиева
Актер сериала Женские секреты Влад Никитюк объяснил, почему в свои 27 лет не готов к браку
Актер сериала Женские секреты Влад Никитюк
пресс-служба канала СТБ

Завтра, 19 мая, зрители канала «Украина» увидят финальные эпизоды 12-серийного фильма «Женские секреты», одну из главных ролей в котором сыграл украинский актер Влад Никитюк.

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Артисту 27 лет, но в его фильмографии уже более 40 работ в теле- и кинопроектах. Причем диапазон его ролей постоянно расширяется – в одном проекте он воплощает харизматичного злодея, в другом – влюбленного юношу, а в третьем – серьезного боксера. Какие сцены в «Женских секретах» дались Владу сложнее всего? И почему он, как и его герой, не спешит жениться?

В новом телесериале, который выходит на канале «Украина» по будням в 21:00, Влад сыграл роль писателя Тима. По словам артиста, самыми сложными для него оказались сцены, где Тим употребляет алкогольные напитки.

Мой персонаж – любитель выпить, что зачастую присуще творческим личностями. А я в период съемок усиленно занимался спортом и давно уже не наслаждался вкусами разного алкоголя. Так что пришлось вспоминать,
– смеясь, признался Влад Никитюк.

Сериал Женские секреты / пресс-служба Нового канала
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По сюжету, его герой Тим встречается с психологом Мартой. Девушка хочет выйти за него замуж, но сам мужчина не готов к браку. Влад объясняет – это нормальная мужская позиция, когда сперва он хочет иметь почву под ногами. И сам он придерживается такого же мнения.

Нужно быть уверенным в завтрашнем дне, иметь возможность содержать свою семью, – рассказал артист. – Если такой почвы нет, лучше не торопиться. Я сейчас нахожусь на этапе творческого развития. Занимаюсь спортом, боксом, учу английский. Также актерские тренинги, они очень нужны актеру, который вне театра. Это все помогает держаться на плаву.

Актер сериала Женские секреты Влад Никитюк / пресс-служба Нового канала
А на вопрос, не обижает ли его вторую половинку то, что он оттягивает с женитьбой, Влад ответил: 

Когда она у меня появится, обязательно ей этот вопрос задам.

Смотрите финальные эпизоды сериала «Женские секреты» сегодня и завтра в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним, 

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