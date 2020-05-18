Леся Никитюк хочет попробовать себя в непростом виде танца на пилоне – pole dance
18 мая 2020 17:00
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала
Такое заявление ведущая сделала на шоу «СуперИнтуиция» (Новый канал), где одним из незнакомцев был профессиональный стриптизер.
Леся Никитюк открыта ко всему новому. Она не только начала развиваться в музыкальной сфере, но и, похоже, не против попробовать себя в непростом виде танца на пилоне – pole dance. Свое желание Никитюк озвучила, когда пообщалась с одним из незнакомцев на шоу, который оказался стриптизером со стажем.
А где вы берете пилон? – шутя поинтересовалась Леся у мужчины. – Я бы хотела себе такой поставить домой, знаете. Очень, кстати, классно фигуру подтягивает этот pole dance!
instagram.com/lesia_nikituk
Я стоял у истоков зарождения стриптиза в Украине, – рассказал артист. – Создавал различные эротические шоу. Раньше, когда это было в новинку, стриптиз был более популярен. Но сейчас мода меняется, и это не так распространено и общедоступно. Тем не менее, сейчас в нашей сфере мы делаем уклон на театрализованные постановки, спектакли с элементами эротики.
Напомним,