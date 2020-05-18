Леся Никитюк хочет попробовать себя в непростом виде танца на пилоне – pole dance

18 мая 2020 17:00 Юлия Крутиева
Леся Никитюк хочет попробовать себя в непростом виде танца на пилоне – pole dance
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Такое заявление ведущая сделала на шоу «СуперИнтуиция» (Новый канал), где одним из незнакомцев был профессиональный стриптизер.

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Леся Никитюк открыта ко всему новому. Она не только начала развиваться в музыкальной сфере, но и, похоже, не против попробовать себя в непростом виде танца на пилоне – pole dance. Свое желание Никитюк озвучила, когда пообщалась с одним из незнакомцев на шоу, который оказался стриптизером со стажем.

А где вы берете пилон? – шутя поинтересовалась Леся у мужчины. – Я бы хотела себе такой поставить домой, знаете. Очень, кстати, классно фигуру подтягивает этот pole dance!

instagram.com/lesia_nikituk
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Мужчина был полностью согласен с Лесей. Он также немного рассказал о себе. Оказалось, что незнакомца зовут Дмитрий, и он уже почти 20 лет занимается мужским стриптизом.

Я стоял у истоков зарождения стриптиза в Украине, – рассказал артист. – Создавал различные эротические шоу. Раньше, когда это было в новинку, стриптиз был более популярен. Но сейчас мода меняется, и это не так распространено и общедоступно. Тем не менее, сейчас в нашей сфере мы делаем уклон на театрализованные постановки, спектакли с элементами эротики.

Напомним,

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