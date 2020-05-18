Холостяк: жена Дмитрия Черкасова впервые рассказала о причинах конфликта мужа с родителями

В пятницу, 22 мая, состоится финал юбилейного сезона проекта «Холостяк-10».

Несмотря на то, что все внимание телезрителей приковано к Максу и финалисткам Дане и Даше, поклонники реалити не забывают и об экс-Холостяках. Например, про красавца-пловца Дмитрия Черкасова

Спортсмен сейчас счастливый муж и отец. С супругой Александрой Дима воспитывает двух сыновей Марка и Тимофея. Событиями из личной жизни пара делится со своими фолловерами в Инстаграм.

Дмитрий Черкасов с женой Сашей и сыновьями / instagram.com/dmitriy_cherkasov_

Долгое время поклонников интересовал вопрос, что же произошло между пловцом и его родными, из-за чего сложились непростые отношения у Димы и его родителей, почему семья перестала общаться? И супруга Черкасова решила рассказать правду.

Я устала молчать! Я не буду давать им оценку, пусть им оценку даст жизнь. Они никак не общаются ни с Тимой, ни с Марком. Они даже сына поздравляют по Viber, и то не всегда. Их Дима не интересует. Их не интересует их внук. Их интересует только банковский счет Димы. Они считают, что Дима должен содержать не свою семью, а их. Уходя, он оставил им 80 тысяч долларов, два дома и машину. Мало?

Напомним,