Сестра Жанны Фриске попала в ДТП: на большой скорости въехала в КАМАЗ
34-летняя сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья попала в ДТП.
Оказалось, что когда Наталья находилась за рулем своего авто, ее подрезал КАМАЗ. Водитель грузовика совершил опасный маневр на дороге и Фриске не успела отреагировать на это, въехав на полном ходу в транспортное средство.
Мыть голову сложновато!– рассказала в сториз Фриске.
Напомним,
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