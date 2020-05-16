Сестра Жанны Фриске попала в ДТП: на большой скорости въехала в КАМАЗ

16 мая 2020 23:00 Юлия Крутиева
Сестра Жанны Фриске попала в ДТП: на большой скорости въехала в КАМАЗ
Наталья Фриске
instagram.com/friske_natalia

34-летняя сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья попала в ДТП.

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На днях Наталья Фриске на полном ходу врезалась в грузовик. Об этом женщина рассказала своим подписчикам в Инстаграм-сториз.

Оказалось, что когда Наталья находилась за рулем своего авто, ее подрезал КАМАЗ. Водитель грузовика совершил опасный маневр на дороге и Фриске не успела отреагировать на это, въехав на полном ходу в транспортное средство.

Наталья Фриске показала травму после ДТП / instagram.com/friske_natalia
Как результат – не только разбитое авто Натальи, но и травма руки. Теперь женщина вынуждена носить фиксирующую повязку и отложить все свои домашние дела.

Мыть голову сложновато!
 – рассказала в сториз Фриске.

Напомним,

 

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