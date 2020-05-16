МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске от 16.05.2020
16 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».
Все участники справились с битвой черных великолепно, как отметил сам Эктор Хименес-Браво. Поэтому решение судей было таким:
в 12 выпуске проект «МастерШеф. Профессионалы-2» никто не покидает.
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 23 мая, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.