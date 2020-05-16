МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске от 16.05.2020

16 мая 2020 21:46 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске от 16.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске от 16.05.2020
пресс-служба канала СТБ

16 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».

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На битве черных фартуков как всегда было нелегко. Ведь участникам шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» предстояло накрыть микробанкеты, то есть накрыть столы только в мини-формате из блюд такого же маленького размера.

Все участники справились с битвой черных великолепно, как отметил сам Эктор Хименес-Браво. Поэтому решение судей было таким:

в 12 выпуске проект «МастерШеф. Профессионалы-2» никто не покидает.

Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 23 мая, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске от 16.05.2020
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