МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
9 мая 2020 19:00
Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
пресс-служба канала СТБ
9 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 11 выпуск второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы».
Худшие участники прошлого выпуска «МастерШеф. Профессионалы-2»
попали на сложнейшую битву черных. Под коробками-загадками каждый нашел какой-то один продукт: авокадо, шоколад, куриная печень или брокколи. Этот ингредиент должен составлять 80 процентов готового блюда! Один продукт на тарелке в нескольких состояниях – это мировой кулинарный тренд. Но справятся ли с ним наши шефы?
11 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.