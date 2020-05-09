МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

9 мая 2020 19:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
пресс-служба канала СТБ

9 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 11 выпуск второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы».

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Худшие участники прошлого выпуска «МастерШеф. Профессионалы-2» попали на сложнейшую битву черных. Под коробками-загадками каждый нашел какой-то один продукт: авокадо, шоколад, куриная печень или брокколи. Этот ингредиент должен составлять 80 процентов готового блюда! Один продукт на тарелке в нескольких состояниях – это мировой кулинарный тренд. Но справятся ли с ним наши шефы?

11 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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