МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 10 выпуске от 02.05.2020

2 мая 2020 20:20 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 10 выпуске от 02.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 10 выпуске от 02.05.2020
пресс-служба

2 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».

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На битве черных фартуков как всегда было нелегко. Ведь участникам шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» нужно было повторить технику итальянского кондитера Маттео Стуччи, который внедряет в блюда детские игрушечные фигурки. Кому из участников удалось превратить свое блюдо в развлечение, а у кого с фантазией в этот день было тяжело?

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 10 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Анатолий Цуперяк.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 10 выпуске от 02.05.2020 / пресс-служба
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 9 мая, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA

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