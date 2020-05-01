Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
1 мая 2020 22:02
Юлия Крутиева
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
пресс-служба канала СТБ
1 мая в эфир вышел девятый выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».
Девятая неделя – пять участниц, и еще сложнее выбор для Холостяка
. Каждая из девушек разная, но и с каждой из них у Макса уже есть своя история.
Отпускать домой, перед неделей знакомства с родителями участниц, для Холостяка было очень тяжело. Но выбор сделать он все же должен был.
К сожалению, в 9 выпуске проект Холостяк покинула Алина.
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020 / пресс-служба
Новый выпуск шоу «Холостяк-10»
смотрите в следующую пятницу, 8 мая, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.