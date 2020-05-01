Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

1 мая 2020 22:02 Юлия Крутиева
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
пресс-служба канала СТБ

1 мая в эфир вышел девятый выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».

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Девятая неделя – пять участниц, и еще сложнее выбор для Холостяка. Каждая из девушек разная, но и с каждой из них у Макса уже есть своя история.

Отпускать домой, перед неделей знакомства с родителями участниц, для Холостяка было очень тяжело. Но выбор сделать он все же должен был.

К сожалению, в 9 выпуске проект Холостяк покинула Алина.

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020 / пресс-служба
Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 8 мая, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

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Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
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Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

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