Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

1 мая 2020 19:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
пресс-служба канала СТБ

1 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».

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На свидание с Холостяком отправятся две участницы, которые, по мнению главного героя, в чем-то похожи. А проведут они день в солнечном Египте! Макс предложит девушкам прокатиться по берегу моря на лошадях.

Однако участницам предстоит решить, кто поедет вместе с Холостяком, а кто – отдельно. Вечером Макс пригласит спутниц в ресторан, где с каждой у него произойдет серьезный разговор. В чем же схожесть этих двух девушек? И покинет ли кто-то из них проект еще до Церемонии роз?

9 выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 10 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Холостяк-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

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