Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
1 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».
Однако участницам предстоит решить, кто поедет вместе с Холостяком, а кто – отдельно. Вечером Макс пригласит спутниц в ресторан, где с каждой у него произойдет серьезный разговор. В чем же схожесть этих двух девушек? И покинет ли кто-то из них проект еще до Церемонии роз?
9 выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 10 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Холостяк-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.