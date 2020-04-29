Холостяк-10: возвращение участницы, азартное свидание и шокирующая информация на Церемонии
В эту пятницу, 1 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити «Холостяк-10».
В 8 выпуске Церемония роз превратилась для Даши в настоящее приключение. С полной уверенностью, что проект для нее закончен, участница садилась в машину. Однако там ее ждал сюрприз – плюшевый мишка и билет в Египет! В тайне от всех участниц Макс и Даша проведут целый день в солнечной стране. Главный герой предложит спутнице попробовать то, чего он и сам еще никогда не пробовал!
Я уже ничего не боюсь,– признается Холостяку Даша.
Второе индивидуальное свидание на этой неделе достанется Вике.
Хотела я тебя украсть, а украл ты меня. Я этому безумно рада,– скажет девушка Холостяку.
Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна.
Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению,– поделится идеей свидания Холостяк.
Напомним,