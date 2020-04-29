Холостяк-10: возвращение участницы, азартное свидание и шокирующая информация на Церемонии

29 апреля 2020 23:15 Юлия Крутиева
Холостяк-10: возвращение участницы, азартное свидание и шокирующая информация на Церемонии
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
пресс-служба канала СТБ

В эту пятницу, 1 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

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На свидание с Максом отправится Даша, которая еще на прошлой Церемонии роз была уверена, что покидает проект. Главный герой пригласил участницу в Египет. Что ждет пару в этот день – читайте в анонсе.

В 8 выпуске Церемония роз превратилась для Даши в настоящее приключение. С полной уверенностью, что проект для нее закончен, участница садилась в машину. Однако там ее ждал сюрприз – плюшевый мишка и билет в Египет! В тайне от всех участниц Макс и Даша проведут целый день в солнечной стране. Главный герой предложит спутнице попробовать то, чего он и сам еще никогда не пробовал!

Я уже ничего не боюсь,
– признается Холостяку Даша. 
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020) / кадр из видео

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В конце дня пара получит возможность расслабиться и стать еще ближе друг к другу.

Второе индивидуальное свидание на этой неделе достанется Вике.

Хотела я тебя украсть, а украл ты меня. Я этому безумно рада,
– скажет девушка Холостяку.

Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна.

Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению,
– поделится идеей свидания Холостяк.

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020) / пресс-служба канала СТБ
Как же проявит себя девушка? Не захватит ли ее полностью чувство азарта?

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Кроме того, не пропустите одну из самых неожиданных и эмоциональных Церемоний роз на проекте! Как отнесутся участницы к возвращению Даши? Какую шокирующую информацию озвучит одна из девушек? И кто же отправится домой в конце этой недели? Смотрите в романтическом реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 1 мая, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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