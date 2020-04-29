Леся Никитюк призналась, из-за чего ее обижали сверстники

29 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Леся Никитюк призналась, из-за чего ее обижали сверстники
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Нового канала поведала, как ее обижали сверстники, и почему даже высоким девочкам стоит носить обувь на каблуках.

Читайте такжеНаталья Могилевская поделилась очень нежным фото в платье без белья
Часто на каблуках ходят девушки низкого роста. Потому что им хочется выглядеть немного выше. Красавицы со 190 см тоже мечтают о туфлях на шпильках. Но обувают изредка, чтобы не выделяться из толпы. Ведь всегда найдутся те, кто в глаза скажет: «Ты такая дылда». Ведущая шоу «Кто против блондинок?» Леся Никитюк признается, что в детстве тоже страдала от обид сверстников из-за своего роста.

«Ты такая высокая», «Ой, а чего ты такая высокая» – я слышала всегда, – рассказывает Леся Новому каналу. – Не раз приходила домой и плакала. Постоянно спрашивала маму, почему она меня родила такой.

Телеведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Так, у ведущей до недавнего времени не было ни одной пары туфель на каблуках. Только в кадре зрители могли ее видеть в такой обуви. В повседневной жизни девушка ходила в кроссовках и кедах.

В этом году я себе купила настоящие ботфорты на каблуке, – говорит Леся. – Сбылась моя давняя мечта.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участницы реалити купили козла, чтобы развивать свой бизнес
По словам ведущей, такую обувь убедил ее купить близкий друг. 

Теперь, как мы куда-то собираемся вместе идти, он ждет, когда я одену обувь на каблуках, – рассказывает Леся Новому каналу. – Говорит, что никуда со мной не пойдет, если буду на низком ходу (улыбается). Он высокий, поэтому я комфортно чувствую себя рядом с ним. Люблю, когда в студию «Кто против блондинок?» тоже приходят мужчины минимум с 180 см роста. Могу рядом с ними себе позволить каблуки 10 см.

Телеведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Леся говорит, что уже не обижается на фразочки о ее росте.

Обула каблуки, когда в студию к блондинкам пришел Женя Кошевой, – рассказывает ведущая. – Думаю, парень рослый – надену свои самые высокие. Он заметил их и говорит коронную фразу: «Ты такая высокая». А мне уже абсолютно все равно!

Читайте такжеВаше мнение для меня важно: Алина Гросу сменила имидж по совету поклонников
Более того, Леся еще пошутила над собой и Женей.

У меня встроенные в ноги каблуки, – с улыбкой говорит ведущая. – Кошевой, а ты долго так вылизывался к блондинкам? Молодец, что постарался – красивый!

Включайте шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале по вторникам в 19:00, чтобы не пропустить интересные истории о Лесе Никитюк и звездных участниках.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети Леся Никитюк новости Кто против блондинок 3 сезон

Материалы по теме

СуперИнтуиция-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)
Телешоу

СуперИнтуиция-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)
Участниц шоу Холостяк-10 "разнесла" в Сети Элизабет из прошлого сезона реалити
Новости

Участниц шоу Холостяк-10 "разнесла" в Сети Элизабет из прошлого сезона реалити
Карантин – время для кино: подборка лучших сериалов и фильмов от ведущих ICTV
Киноперсона

Карантин – время для кино: подборка лучших сериалов и фильмов от ведущих ICTVЭксклюзив
Цветочная Луна: как подготовиться к майскому полнолунию?
Гороскопы

Цветочная Луна: как подготовиться к майскому полнолунию?

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK