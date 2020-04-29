Леся Никитюк призналась, из-за чего ее обижали сверстники
Ведущая Нового канала поведала, как ее обижали сверстники, и почему даже высоким девочкам стоит носить обувь на каблуках.
«Ты такая высокая», «Ой, а чего ты такая высокая» – я слышала всегда, – рассказывает Леся Новому каналу. – Не раз приходила домой и плакала. Постоянно спрашивала маму, почему она меня родила такой.
В этом году я себе купила настоящие ботфорты на каблуке, – говорит Леся. – Сбылась моя давняя мечта.
Теперь, как мы куда-то собираемся вместе идти, он ждет, когда я одену обувь на каблуках, – рассказывает Леся Новому каналу. – Говорит, что никуда со мной не пойдет, если буду на низком ходу (улыбается). Он высокий, поэтому я комфортно чувствую себя рядом с ним. Люблю, когда в студию «Кто против блондинок?» тоже приходят мужчины минимум с 180 см роста. Могу рядом с ними себе позволить каблуки 10 см.
Обула каблуки, когда в студию к блондинкам пришел Женя Кошевой, – рассказывает ведущая. – Думаю, парень рослый – надену свои самые высокие. Он заметил их и говорит коронную фразу: «Ты такая высокая». А мне уже абсолютно все равно!
У меня встроенные в ноги каблуки, – с улыбкой говорит ведущая. – Кошевой, а ты долго так вылизывался к блондинкам? Молодец, что постарался – красивый!
Включайте шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале по вторникам в 19:00, чтобы не пропустить интересные истории о Лесе Никитюк и звездных участниках.
Напомним,