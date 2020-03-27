Леся Никитюк уступила место ведущей шоу Кто против блондинок?: неожиданно
Почему Леди Ле изменила правила проекта?
Почему ведущая изменила правила игры?
Никто меня не «подсидел» и не «уволил», – говорит Леся. – Даже не мечтайте об этом! (улыбается). Итак, объясняю свое решение. Дело в том, что Антон Савлепов – очень талантливый певец, танцор, актер... Во время игры он показал свой ум, креативность и изобретательность. Но мне не нравилось, как он пренебрежительно относился к девушкам. Постоянно намекал, что они не слишком умные, потому что блондинки, и насмехался над их ответами. А со мной он постоянно спорил. После двух раундов я решила сойтись с ним в честном бою. Чтобы наконец остановить его позорное поведение и постоянные высказывания о «нечестной игре».
А на место ведущей отправила блонду Елену Борисенко. И о своем решении не пожалела.
Малая справилась, – подытожила Леся работу блондинки. – Она – молодец.
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