Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.03.2020)

24 марта 2020 19:00 Александр Кива
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.03.2020)

3 марта на Новом канале и на нашем сайте  TV.UA вышел 8 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.

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Смотрите в 8 выпуске 3 сезона шоу Кто против блондинок: Как всегда, блондам предстоит сражаться со звездным мужчиной. На этот раз – с Антоном Савлеповом. Певец будет летать под потолком студии шоу, чтобы поразить своими умениями в воздушной гимнастике. А ведущая «Кто против блондинок?» Леся Никитюк впервые передаст свои полномочия другой блондинке. Что станет причиной такого решения, узнаете в программе!

Смотрите 8 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок в 19:00 на Новом канале и сразу после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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