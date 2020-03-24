Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.03.2020)
24 марта 2020 19:00
3 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 8 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.
Кто против блондинок: Как всегда, блондам предстоит сражаться со звездным мужчиной. На этот раз – с Антоном Савлеповом. Певец будет летать под потолком студии шоу, чтобы поразить своими умениями в воздушной гимнастике. А ведущая «Кто против блондинок?» Леся Никитюк впервые передаст свои полномочия другой блондинке. Что станет причиной такого решения, узнаете в программе!
Смотрите 8 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок в 19:00 на Новом канале и сразу после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.