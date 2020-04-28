Алина Гросу сменила имидж по совету поклонников: Ваше мнение для меня важно

Исполнительница Алина Гросу решила вернуться к образу блондинки с длинными волосами.

Алина Гросу с новой прической каре / пресс-служба

Певица GROSU нередко общается непосредственно со своими фанами в социальных сетях. После очередной смены прически (напомним, что недавно Алина решила сделать себе стильное каре) артистка провела небольшой опрос среди фолловеров, какой же она им нравится больше.

Просмотрев более 3 тысяч ваших комментариев, я поняла, что больше всего я нравлюсь вам именно длинноволосой блондинкой! Мне приятно радовать вас, и я хотела показать, насколько ваше мнение для меня важно,

– прокомментировала GROSU в видеообращении в Instagram.

Певица Алина Гросу / пресс-служба

Предупредив все вопросы о карантинных мерах, девушка ответила, что смена имиджа состоялась по всем правилам безопасности.

Комментарии поклонников разделились: кто-то искренне поблагодарил за такую ​​реакцию ("Очень хорошо с длинными волосами! Красавица!!!"), кто-то заметил, что слишком длинные волосы – не лучший вариант ("Оптимально было бы, как в клипе “Непобедимая").

А как по вашему мнению исполнительнице лучше?

Певица Алина Гросу / пресс-служба

Напомним,