Алина Гросу сменила имидж по совету поклонников: Ваше мнение для меня важно

28 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Алина Гросу сменила имидж по совету поклонников: Ваше мнение для меня важно
Певица Алина Гросу
пресс-служба

Исполнительница Алина Гросу решила вернуться к образу блондинки с длинными волосами.

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Певица GROSU нередко общается непосредственно со своими фанами в социальных сетях. После очередной смены прически (напомним, что недавно Алина решила сделать себе стильное каре) артистка провела небольшой опрос среди фолловеров, какой же она им нравится больше. 
Алина Гросу с новой прической каре / пресс-служба

Просмотрев более 3 тысяч ваших комментариев, я поняла, что больше всего я нравлюсь вам именно длинноволосой блондинкой! Мне приятно радовать вас, и я хотела показать, насколько ваше мнение для меня важно,
– прокомментировала GROSU в видеообращении в Instagram.

Певица Алина Гросу / пресс-служба
Предупредив все вопросы о карантинных мерах, девушка ответила, что смена имиджа состоялась по всем правилам безопасности.

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Комментарии поклонников разделились: кто-то искренне поблагодарил за такую ​​реакцию ("Очень хорошо с длинными волосами! Красавица!!!"), кто-то заметил, что слишком длинные волосы – не лучший вариант ("Оптимально было бы, как в клипе “Непобедимая").

А как по вашему мнению исполнительнице лучше?

Певица Алина Гросу / пресс-служба
Напомним,

 

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