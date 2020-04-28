Алина Гросу сменила имидж по совету поклонников: Ваше мнение для меня важно
28 апреля 2020 21:00
Певица Алина Гросу
пресс-служба
Исполнительница Алина Гросу решила вернуться к образу блондинки с длинными волосами.
Читайте такжеИгорь Ласточкин нарвался на шквал критики, пародируя Тодоренко, и сняв ролик о домашнем насилииПевица GROSU нередко общается непосредственно со своими фанами в социальных сетях. После очередной смены прически (напомним, что недавно Алина решила сделать себе стильное каре) артистка провела небольшой опрос среди фолловеров, какой же она им нравится больше.
Алина Гросу с новой прической каре / пресс-служба
Просмотрев более 3 тысяч ваших комментариев, я поняла, что больше всего я нравлюсь вам именно длинноволосой блондинкой! Мне приятно радовать вас, и я хотела показать, насколько ваше мнение для меня важно,– прокомментировала GROSU в видеообращении в Instagram.
Певица Алина Гросу / пресс-служба
Читайте такжеХолостяк-10: участница реалити Дана рассказала о пластике: Мне эта "изюминка" не нравиласьКомментарии поклонников разделились: кто-то искренне поблагодарил за такую реакцию ("Очень хорошо с длинными волосами! Красавица!!!"), кто-то заметил, что слишком длинные волосы – не лучший вариант ("Оптимально было бы, как в клипе “Непобедимая").
А как по вашему мнению исполнительнице лучше?
Певица Алина Гросу / пресс-служба
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