Алина Гросу о трудностях совместной жизни с мужем: Мы на жизнь смотрим по-разному

27 апреля 2020 23:30 Юлия Крутиева
Алина Гросу о трудностях совместной жизни с мужем: Мы на жизнь смотрим по-разному
Алина Гросу с мужем
instagram.com/alina_grosu

В прошлом году 24-летняя певица Алина Гросу вышла замуж. Пышное празднование проходило в Италии. Избранником артистки стал парень по имени Александр.

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Но оказывается, свадьбы могло и не быть, ведь 3 года назад она разрывала отношения с парнем. На Instagram-странице программы «Зірковий шлях» Алина Гросу рассказала, что стало причиной расставания с будущим мужем и какой факт затрудняет их совместную жизнь сейчас.

Как известно, избранник певицы занимается бизнесом, IT-технологиями. Алина не скрывает, что муж более современный, чем она, и имеет несколько иные взгляды.

Мы даже как-то по-разному смотрим на жизнь и это немного усложняет все, – говорит Алина Гросу. – Потому что у него свое видение жизни, у меня – свое. Он любит одну музыку, я – другую. Говорю, что это такое кряхтит, я больше люблю музыку для души. Притираемся.

Алина Гросу с мужем / instagram.com/alina_grosu
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По ее словам, несколько лет назад, еще до женитьбы, они с Александром серьезно поссорились и даже разошлись. Певица откровенно признается – причина была в ней.

Было какое-то такое время – я думала, что, возможно, это не мои отношения, не наши. Когда ты на каком-то распутье, – рассказала девушка. – Было как-то грустно, казалось, что чувства исчезли, что он меня не так любит, не так уделяет мне время. И за мной стали ухаживать другие ребята. Он приревновал сильно, и так мы поссорились. Провели полтора месяца порознь.

Впоследствии она предложила Александру быть друзьями. Но мужчина дружить с Алиной не захотел.

Я из тех людей, которые не могут не дружить. Поэтому на примирение пошла скорее я, – отметила Алина. – Он поздравил меня с днем рождения, а я предложила встретиться и нормально поговорить. Мол, давай будем дружить. А он не захотел, сказал, что дружить со мной не будет, только отношения. Он мной тогда манипулировал, понимал, что был мне важен и я в любом случае захочу быть с ним.

Напомним,

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