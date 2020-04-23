Алину Гросу обвинили в пластике лица: комментарий певицы

23 апреля 2020 11:30 Александр Кива
Алину Гросу обвинили в пластике лица: комментарий певицы
Певица Алина Гросу
пресс-служба

Певицу и актрису Алину Гросу часто упрекают в том, что она изменила внешность с помощью пластических операций.

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На Instagram странице программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», Алина Гросу призналась, совершенствовала ли нос, щеки и грудь, когда последний раз была под наркозом и обижается ли на комментарии касательно ее внешности.

«Я спокойно отвечаю – нет, пластику я не делала. Это все фильтры, макияж и тому подобное. Я постоянно говорю, что нет у меня пластики. У меня брови двигаются, складочки (на лбу – ред.) могу спокойно сделать, щеки у меня всегда были и скорее всего будут, со временем немного больше впадают эти части. Никаких зубов не вырывала и очень этого всего боюсь», – откровенно рассказала Алина Гросу в интервью каналу «Украина».

Певица призналась, что последний раз под наркозом была еще в 3 года, когда ей удаляли аденоиды. И вообще она очень боится уколов.

«Это для меня какой-то ад. Чтобы заснуть под наркозом – нет. Грудь, конечно, я не делала, у моей мамы она очень большая и я переживаю, чтобы в будущем мне не пришлось уменьшать. Нос не делала, он у меня всегда был маленький и поэтому меня называли Майклом Джексоном. Он у меня был курносый, но немного шире. И один визажист-стилист меня впервые накрасила в клип «Ревную», с тех пор и начались разговоры о пластике, но это просто очень удачный макияж. Если кому-то не нравится, могут не смотреть. Но какая я есть – такой себе и нравлюсь. Поэтому меня не очень обижают такие комментарии», – отметила она в прямом эфире на Instagram-странице «Зіркового шляху».

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По словам Алины, чтобы в конце концов расставить все точки над «ї» вокруг вопроса о пластике, она даже готова пройти проверку на полиграфе.

«Я могу на детекторе лжи, на пяти детекторах лжи ответить, если вы это оплатите», – прокомментировала певица.

Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».

Напомним, 

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