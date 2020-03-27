Как наладить женское здоровье: ТОП-5 продуктов

27 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как наладить женское здоровье: ТОП-5 продуктов
Как наладить женское здоровье: ТОП-5 продуктов
pixabay.com

Возможно, в последнее время вы обеспокоены вашим женским здоровьем.

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Тогда самое время взяться за него и исправить возможные проблемы. Для этого обратите внимание на следующие продукты. 

Травы и специи

Травы и специи богаты антиоксидантами. Шалфей позитивно влияет на женскую репродуктивную функцию и снижает уровень стресса.  Куркума нормализует уровень кортизола, тем самым уменьшая стресс, а корица полезна девушкам в период ПМС.

Тыквенные семечки

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В них находится целый кладезь необходимых женскому организму минералов и витаминов - А, Е, С, D. Они не только помогают нормализовать гормональный фон, но и держать под контролем уровень андрогенов, способствуют половому развитию и чистят организм от шлаков и токсинов. Помимо этого, они еще повышают настроение и борются с бессонницей. 

Авокадо

В идеале авокадо необходимо съедать каждый день. В его состав входит омега-3, а также витамины E, K и C, которые влияют на уровень эстрогена. Попробуйте потреблять один авокадо в день - и вы заметите, как изменилась ваша кожа и улучшился цикл. 

Лосось

Эта рыба - настоящий кладезь белком и жиров, которые регулируют работу мозга, роста клеток, влияют на аппетит и чувство насыщения. Помимо этого, лосось смягчает течение хронических заболеваний и благоприятно влияет на гормональный фон. 

Шпинат и брокколи 

Овощи нормализуют женский цикл и отвечают за выработку гормона красоты - эстрогена. Для лучшего самочувствия включите в свой рацион брюссельскую капусту, шпинат и брокколи. 

Напомним, 

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