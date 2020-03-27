Как наладить женское здоровье: ТОП-5 продуктов
Возможно, в последнее время вы обеспокоены вашим женским здоровьем.
Травы и специи
Травы и специи богаты антиоксидантами. Шалфей позитивно влияет на женскую репродуктивную функцию и снижает уровень стресса. Куркума нормализует уровень кортизола, тем самым уменьшая стресс, а корица полезна девушкам в период ПМС.
Тыквенные семечки
Авокадо
В идеале авокадо необходимо съедать каждый день. В его состав входит омега-3, а также витамины E, K и C, которые влияют на уровень эстрогена. Попробуйте потреблять один авокадо в день - и вы заметите, как изменилась ваша кожа и улучшился цикл.
Лосось
Эта рыба - настоящий кладезь белком и жиров, которые регулируют работу мозга, роста клеток, влияют на аппетит и чувство насыщения. Помимо этого, лосось смягчает течение хронических заболеваний и благоприятно влияет на гормональный фон.
Шпинат и брокколи
Овощи нормализуют женский цикл и отвечают за выработку гормона красоты - эстрогена. Для лучшего самочувствия включите в свой рацион брюссельскую капусту, шпинат и брокколи.
Напомним,