Как наладить женское здоровье: ТОП-5 продуктов

Возможно, в последнее время вы обеспокоены вашим женским здоровьем.

Травы и специи

Тогда самое время взяться за него и исправить возможные проблемы . Для этого обратите внимание на следующие продукты.

Травы и специи богаты антиоксидантами. Шалфей позитивно влияет на женскую репродуктивную функцию и снижает уровень стресса. Куркума нормализует уровень кортизола, тем самым уменьшая стресс, а корица полезна девушкам в период ПМС.

Тыквенные семечки

Авокадо

В них находится целый кладезь необходимых женскому организму минералов и витаминов - А, Е, С, D. Они не только помогают нормализовать гормональный фон, но и держать под контролем уровень андрогенов, способствуют половому развитию и чистят организм от шлаков и токсинов. Помимо этого, они еще повышают настроение и борются с бессонницей.

В идеале авокадо необходимо съедать каждый день. В его состав входит омега-3, а также витамины E, K и C, которые влияют на уровень эстрогена. Попробуйте потреблять один авокадо в день - и вы заметите, как изменилась ваша кожа и улучшился цикл.

Лосось

Эта рыба - настоящий кладезь белком и жиров, которые регулируют работу мозга, роста клеток, влияют на аппетит и чувство насыщения. Помимо этого, лосось смягчает течение хронических заболеваний и благоприятно влияет на гормональный фон.

Шпинат и брокколи

Овощи нормализуют женский цикл и отвечают за выработку гормона красоты - эстрогена. Для лучшего самочувствия включите в свой рацион брюссельскую капусту, шпинат и брокколи.

Напомним,