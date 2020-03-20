Пережить карантин и сохранить брак: 4 главных совета
Никто из нас не был готов к такому развитию событий. Особенно семейные пары, которые привыкли большую часть времени проводить не дома с мужем или женой, а на работе.
Перестаньте друг друга успокаивать
Таким образом вы только как будто обесцениваете переживания вашего партнера. Когда он делится своими страхами, нужно внимательно слушать, а главное - слышать. Если же вы просто отмахиваетесь и говорите, что проблемы сейчас у всех, то далеко так дело не зайдет. Признайте, что мы все в одной лодке, да. А еще лучше - пошутите над этой ситуацией. Смех еще никогда так не спасал, как теперь.
Смиритесь с разными точками зрения друг друга
Обозначьте личное пространство
Вы оба имеете на него полное право. Людям нужно отдыхать друг от друга. Это факт. И об этом тоже можно договориться — без шума и пыли, без скандалов, по-тихому. Дайте возможность партнеру дочитать его книгу, а сами начните смотреть бесплатный курс по маркетингу. Все счастливы - никто не в ссоре.
Поменяйте свое отношение к ситуации
Ведь сделать вы не можете ничего. Именно поэтому вам просто необходимо предпринять такие меры, чтобы не допустить распространение негатива по всему дому. Вспомните, сколько всего вместе можно сделать в домашних условиях. Даже не считая секс.
Напомним,