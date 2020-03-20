Пережить карантин и сохранить брак: 4 главных совета

20 марта 2020 15:30 Антонина Старовойт
Пережить карантин и сохранить брак: 4 главных совета
Пережить карантин и сохранить брак: 4 главных совета
pixabay.com

Никто из нас не был готов к такому развитию событий. Особенно семейные пары, которые привыкли большую часть времени проводить не дома с мужем или женой, а на работе.

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Именно из-за этого в Китае количество заявлений на развод после карантина стало стремительно расти. Сегодня мы поделимся главными правилами, как пережить это непростое время со своим супругом и не подать заявление на развод в конце.  

Перестаньте друг друга успокаивать 

Таким образом вы только как будто обесцениваете переживания вашего партнера. Когда он делится своими страхами, нужно внимательно слушать, а главное - слышать. Если же вы просто отмахиваетесь и говорите, что проблемы сейчас у всех, то далеко так дело не зайдет. Признайте, что мы все в одной лодке, да. А еще лучше - пошутите над этой ситуацией. Смех еще никогда так не спасал, как теперь. 

Смиритесь с разными точками зрения друг друга 

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Да, вы можете абсолютно по-разному относиться к вопросу карантина, пандемии и совместного пребывания дома. Главное - не спорьте и не доказывайте друг другу что-либо с пеной у рта. Именно во время споров можно зайти совсем не в те двери, из которых выхода не будет. 

Обозначьте личное пространство 

Вы оба имеете на него полное право. Людям нужно отдыхать друг от друга. Это факт. И об этом тоже можно договориться — без шума и пыли, без скандалов, по-тихому. Дайте возможность партнеру дочитать его книгу, а сами начните смотреть бесплатный курс по маркетингу. Все счастливы - никто не в ссоре. 

Поменяйте свое отношение к ситуации

Ведь сделать вы не можете ничего. Именно поэтому вам просто необходимо предпринять такие меры, чтобы не допустить распространение негатива по всему дому. Вспомните, сколько всего вместе можно сделать в домашних условиях. Даже не считая секс. 

Напомним, 

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