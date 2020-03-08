Владимир Остапчук прокомментировал роман с нотариусом и пиар на своем разводе

8 марта 2020 13:00 Катерина Даниленко
Владимир Остапчук прокомментировал роман с нотариусом и пиар на своем разводе
Телеведущий Владимир Остапчук
социальная сеть Instagram

В последнее время личность шоумена Владимира Остапчука крайне обсуждаема в Сети. Скандальный развод, новый роман, конфликт на концерте группы KAZKA касательно Евровидения не дают покоя фолловерам.

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Телеведущий прокомментировал самые интересные темы в интервью Кате Осадчей. Мужчина утверждает, что много шутит касательно своего развода потому, что эта тема все еще актуальна и ранит его. Юмор помогает ему бороться с непростым периодом в жизни.

Я скажу даже больше! Та ситуация, которую мы сейчас проживаем, она должна найти свой выход. Я не могу отвечать какой-то грязью, потому что я мужчина. Но юмором и тем, что сейчас я пишу стендапы и выступаю о том, что мне болит. Думаю, что это как раз для меня такая терапия. Ни в коем случае я бы не сказал, что на этом хайплюсь, делаю из этого шоу,
‒ заявил Остапчук.

Кроме того, ведущий возмущен, почему многие лезут в его жизнь со своими советами:

Меня всегда удивляло, почему другие люди, которые не имеют никакого отношения к этому, лезут в эту ситуацию и дают советы. Украина в топ-5 стран в мире по количеству разводов и только мой всех заинтересовал.

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На вопрос, пришла ли на премьеру фильма с его участием новая возлюбленная, Владимир отказывается отвечать. Оправдываться за свою личную жизнь он не намерен.

Я не комментирую свою личную жизнь. Если вам хочется, чтобы у меня была Кристина, Каля, Маша, Григорий и другие ходят сплетни, то это вопрос к людям, которые распускают эти сплетни,
‒ добавил Остапчук.

Напомним,

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