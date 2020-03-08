Владимир Остапчук прокомментировал роман с нотариусом и пиар на своем разводе
В последнее время личность шоумена Владимира Остапчука крайне обсуждаема в Сети. Скандальный развод, новый роман, конфликт на концерте группы KAZKA касательно Евровидения не дают покоя фолловерам.
Я скажу даже больше! Та ситуация, которую мы сейчас проживаем, она должна найти свой выход. Я не могу отвечать какой-то грязью, потому что я мужчина. Но юмором и тем, что сейчас я пишу стендапы и выступаю о том, что мне болит. Думаю, что это как раз для меня такая терапия. Ни в коем случае я бы не сказал, что на этом хайплюсь, делаю из этого шоу,‒ заявил Остапчук.
Кроме того, ведущий возмущен, почему многие лезут в его жизнь со своими советами:
Меня всегда удивляло, почему другие люди, которые не имеют никакого отношения к этому, лезут в эту ситуацию и дают советы. Украина в топ-5 стран в мире по количеству разводов и только мой всех заинтересовал.
Я не комментирую свою личную жизнь. Если вам хочется, чтобы у меня была Кристина, Каля, Маша, Григорий и другие ходят сплетни, то это вопрос к людям, которые распускают эти сплетни,‒ добавил Остапчук.
Напомним,