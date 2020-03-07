Камалия рассказала, что попросила у мужа-миллиардера на 8 марта

7 марта 2020 10:00 Катерина Даниленко
Камалия рассказала, что попросила у мужа-миллиардера на 8 марта
Певица камалия с мужем
социальная сеть Instagram

Артистка и ее супруг Мохаммад Захур устраивают себе сюрпризы не только на праздники.

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Известная украинская певица Камалия призналась, как предпочитает проводить Международный женский день и с какой необычной просьбой обращается к мужу в честь праздника.

Как оказалось, знаменитость не хочет, чтобы муж покупал ей дорогие подарки или путешествия, а желает провести праздничные выходные в тишине и спокойствии.

Если честно, мне хочется отдохнуть, чтобы меня никто не трогал хотя бы дня три. Вот это самый лучший подарок,
– делится звезда.

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Мохаммад не всегда прислушивается к супруге и все равно радует ее сюрпризами и подарками. И случается это не только по праздникам. Камалия признается, что они с мужем могут устроить себе такой приятный вечер в любой будний день.

Бывает по-разному. Бывает, конечно, приглашает в ресторан, делает какие-то сюрпризы приятные, подарки. Ну у нас это не повод – подвязываться под праздник. Мы себе можем праздник сделать в любой день,
– откровенничает певица.

Напомним,

Певица Камилия / социальная сеть Instagram
  

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