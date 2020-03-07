Камалия рассказала, что попросила у мужа-миллиардера на 8 марта
Артистка и ее супруг Мохаммад Захур устраивают себе сюрпризы не только на праздники.
Как оказалось, знаменитость не хочет, чтобы муж покупал ей дорогие подарки или путешествия, а желает провести праздничные выходные в тишине и спокойствии.
Если честно, мне хочется отдохнуть, чтобы меня никто не трогал хотя бы дня три. Вот это самый лучший подарок,– делится звезда.
Бывает по-разному. Бывает, конечно, приглашает в ресторан, делает какие-то сюрпризы приятные, подарки. Ну у нас это не повод – подвязываться под праздник. Мы себе можем праздник сделать в любой день,– откровенничает певица.
Напомним,
- Виталий Козловский сделал резкое заявление о скандале с Игорем Кондратюком.
- почему Олег Винник считает 8 марта «своим днем», и каких традиций придерживается MONATIK.