Алина Гросу изменилась до неузнаваемости и зажгла в танце с известным актером

7 марта 2020 11:00 Катерина Даниленко
Алина Гросу изменилась до неузнаваемости и зажгла в танце с известным актером
Певица Алина Гросу и актер Роман Полянский
социальная сеть Instagram

Такой артистку никто увидеть не ожидал.

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С приходом весны певица Алина Гросу кардинально сменила имидж, удивив поклонников новой стрижкой. Свежим снимком она поделилась в своей соцсети.

Девушка обрезала свои длинные белокурые волосы и сделала каре. Цвет волос также не остался прежним, теперь она обладательница модного омбре. В кадре Алина запечатлена в черном платье с глубоким декольте, черных колготках и туфлях в тон.

Каре, омбре и день рождения телеканала. Ура. Как вам моя новая стрижка?
‒ подписала фото знаменитость.

Певица Алина Гросу / социальная сеть Instagram

В таком виде артистка пришла на празднование дня рождения одного из телеканалов. А компанию Алине составил известный российский актер Роман Полянский, который снялся уже в нескольких клипах певицы. Молодые люди много танцевали и снимали себя на камеру.

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Фолловеры очень обрадовались такому тандему, а также похвалили Гросу за неожиданное перевоплощение: «Тебе идет, красотка», «Как же вы прекрасно смотритесь вместе. Удачных вам новых проектов», «Алина, ты шикарна с любой стрижкой», «Тебе и лысой было бы красиво», «Восхищаюсь вашим совместным творчеством и талантом».

Напомним,

Алина Гросу и Роман Полянский на вечеринке известного телеканала / социальная сеть Instagram
  

 

 

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