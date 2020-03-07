Алина Гросу изменилась до неузнаваемости и зажгла в танце с известным актером
Такой артистку никто увидеть не ожидал.
Девушка обрезала свои длинные белокурые волосы и сделала каре. Цвет волос также не остался прежним, теперь она обладательница модного омбре. В кадре Алина запечатлена в черном платье с глубоким декольте, черных колготках и туфлях в тон.
Каре, омбре и день рождения телеканала. Ура. Как вам моя новая стрижка?‒ подписала фото знаменитость.
В таком виде артистка пришла на празднование дня рождения одного из телеканалов. А компанию Алине составил известный российский актер Роман Полянский, который снялся уже в нескольких клипах певицы. Молодые люди много танцевали и снимали себя на камеру.
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