Алина Гросу сменила имидж: «Выглядит на 20 лет старше»
15 января 2020 09:30
Певица Алина Гросу
социальная сеть Instagram
Мы привыкли видеть певицу с длинными волосами цвета блонд, который ей очень к лицу.
Алины Гросу появились фотографии, на которых она изображена в новом имидже. Фанаты не сразу даже узнали на ней свою любимицу.Для фолловеров Гросу подобное перевоплощение стало большой неожиданностью. Даже шоком. Многие написали, что такая прическа ее даже старит.Напомним,
В этот раз Алина решила сменить прическу – теперь у 24-летней звезды есть челка. Подобным образом она решила привлечь внимание к премьере своей песни.
Праздники подходят к концу... начинается плодотворная работа, – пишет в комментариях под снимков звезда. – Из ближайшего, у нас премьера. Которая, думаю, зайдет каждому. И арестует ваши сердца.
Певица Алина Гросу / социальная сеть Instagram
«Очень не идет», «Как будто в парике», «С челкой старше лет на 20», «Не идет густая челка!»,– пишут в комментариях фолловеры артистки.
Певица Алина Гросу / социальная сеть Instagram