Алина Гросу сменила имидж: «Выглядит на 20 лет старше»

15 января 2020 09:30 Юлия Крутиева
Алина Гросу сменила имидж: «Выглядит на 20 лет старше»
Певица Алина Гросу
социальная сеть Instagram

Мы привыкли видеть певицу с длинными волосами цвета блонд, который ей очень к лицу.

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Но на днях в микроблоге Алины Гросу появились фотографии, на которых она изображена в новом имидже. Фанаты не сразу даже узнали на ней свою любимицу.  

В этот раз Алина решила сменить прическу – теперь у 24-летней звезды есть челка. Подобным образом она решила привлечь внимание к премьере своей песни.

Праздники подходят к концу... начинается плодотворная работа, – пишет в комментариях под снимков звезда. – Из ближайшего, у нас премьера. Которая, думаю, зайдет каждому. И арестует ваши сердца.

Певица Алина Гросу / социальная сеть Instagram
Для фолловеров Гросу подобное перевоплощение стало большой неожиданностью. Даже шоком. Многие написали, что такая прическа ее даже старит.

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Но большинство подписчиков все-таки предположили, что в реальности Алина имидж не меняла: это может быть либо прикрепленная челка или же парик.

«Очень не идет», «Как будто в парике», «С челкой старше лет на 20», «Не идет густая челка!»,
– пишут в комментариях фолловеры артистки.

Певица Алина Гросу / социальная сеть Instagram
Напомним,

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