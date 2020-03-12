3 главных мифа о сексе, с которыми пора попрощаться

Ничего так не обросло мифами, как секс в интерпретациях кино, литературы и мечтах юных девочек.

Секс по дружбе

Сегодня мы расскажем, с какими мифами самое время попрощаться, пока еще не поздно.

Если дружба между мужчиной и женщиной существует, то зачастую всего на какое-то короткое время. Мы не опровергаем это полностью. Но признайтесь сами: верите ли вы в это? Любой мужчина, порывающийся с вами дружить, привлечен вами как женщиной. Возможно, ища "дружбы", он просто уходит от обязательств и ответственности, связанных с серьезными отношениями. В любом случае, запомните: вы либо бывшие любовники, либо будущие. И может вы искренне хотите дружить, но если вы долгое время находитесь в тесном контакте, то гормоны дадут о себе знать.

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Секс на первом свидании - признак легкомысленности

Тоже благодаря штампу из кино, когда все девочки были без ума от мальчиков-плохишей. В реальной же жизни заводить отношения с таким "плохим" мальчиком может плачевно закончиться. С опытом предпочтения могут меняться кардинально в обе стороны. Что касается мужского отношения, то более привлекательными для серьезных отношений им кажутся добрые и милые девушки.

Так считают только девушки в основном. Для парней секс на первом, на пятом или спустя месяц свидании равносилен. Просто на первом свидании им это придает перчинки, а спустя месяц - большее ожидание и, соответсвенно, больше страсти. Нельзя сказать, что секс на первом свидании — это плюс. Но это и не минус. Просто свершившийся факт, который ни на что не влияет. Потому что мужчина, который искал секса без обязательств, его получил. А тот, кто хочет серьезных отношений, не перестанет вами интересоваться из-за секса, будьте уверены.

Напомним,