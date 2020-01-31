Не верьте: ТОП-3 дурацких мифа о раке

31 января 2020 12:30 Антонина Старовойт
Не верьте: ТОП-3 дурацких мифа о раке
ТОП-3 дурацких мифа о раке
pixabay.com

Рак является отличным поводом для эмоционального шантажа.

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Сегодня мы расскажем о трех абсолютно необоснованных мифах об онкологии, в которые люди все еще продолжают верить изо дня в день. 

Рак наследственный 

Рак является таковым только в 10% случаев. В таком случае гены изначально предполагают развитие того или иного вида рака. Однако, эта вероятно никак не связана с гарантией заболевания.

Кофе провоцирует рак 

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Еще много лет назад ученые связывали рак с заболеваниями рака поджелудочной железы. Но все же исследования последних лет не смогли обнаружить никакой связи с кофе и повышенным риском развития рака. 

Рак груди бывает только у женщин 

Оказывается, мужчины тоже подвержены заболеваниям онкологического характера в груди. Однако случается это куда реже, чем у женщин. Симптомы же у обеих полов одинаковые: уплотнения и опухоли в окружающем соски районе. Но если женщины часто воспринимают их появление как тревожный сигнал и бегом бегут проверяться, мужчины обычно не соотносят такие симптомы с онкозаболеванием.

Напомним, 

 

 

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