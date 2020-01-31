Не верьте: ТОП-3 дурацких мифа о раке

Рак является отличным поводом для эмоционального шантажа.

Сегодня мы расскажем о трех абсолютно необоснованных мифах об онкологии, в которые люди все еще продолжают верить изо дня в день.

Рак наследственный

Рак является таковым только в 10% случаев. В таком случае гены изначально предполагают развитие того или иного вида рака. Однако, эта вероятно никак не связана с гарантией заболевания.

Кофе провоцирует рак

Еще много лет назад ученые связывали рак с заболеваниями рака поджелудочной железы. Но все же исследования последних лет не смогли обнаружить никакой связи с кофе и повышенным риском развития рака.

Рак груди бывает только у женщин

Оказывается, мужчины тоже подвержены заболеваниям онкологического характера в груди. Однако случается это куда реже, чем у женщин. Симптомы же у обеих полов одинаковые: уплотнения и опухоли в окружающем соски районе. Но если женщины часто воспринимают их появление как тревожный сигнал и бегом бегут проверяться, мужчины обычно не соотносят такие симптомы с онкозаболеванием.



Напомним,