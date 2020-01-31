Не верьте: ТОП-3 дурацких мифа о раке
Рак является отличным поводом для эмоционального шантажа.
Рак наследственный
Рак является таковым только в 10% случаев. В таком случае гены изначально предполагают развитие того или иного вида рака. Однако, эта вероятно никак не связана с гарантией заболевания.
Кофе провоцирует рак
Рак груди бывает только у женщин
Оказывается, мужчины тоже подвержены заболеваниям онкологического характера в груди. Однако случается это куда реже, чем у женщин. Симптомы же у обеих полов одинаковые: уплотнения и опухоли в окружающем соски районе. Но если женщины часто воспринимают их появление как тревожный сигнал и бегом бегут проверяться, мужчины обычно не соотносят такие симптомы с онкозаболеванием.
Напомним,