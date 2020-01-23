На заметку: ТОП-3 продукта, которые убивают раковые клетки
Лучшая борьба с болезнью - ее профилактика.
Брокколи
Брокколи содержит в себе множество антиоксидантов, которые позитивно влияют на организм – в том числе снижают риск заболевания раком. Этот овощ богат сульфорофаном – веществом, поддерживающим иммунную систему человека и сводящим к минимуму возможность образования опухолей.
Авокадо
Грецкие орехи
О пользе грецких орехов говорят мало, а зря. Ведь они провоцируют активный рост иммунных клеток. Врачи уверены: орехи могут вам помочь побороть онкологию на ее первых стадиях. Дело в том, что они не дают раковым клеткам размножаться.
Напомним,