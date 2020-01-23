На заметку: ТОП-3 продукта, которые убивают раковые клетки

23 января 2020 12:30 Антонина Старовойт
На заметку: ТОП-3 продукта, которые убивают раковые клетки
ТОП-3 продукта, которые убивают раковые клетки
pixabay.com

Лучшая борьба с болезнью - ее профилактика.

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Сегодня мы расскажем о продуктах , которые смогут предотвратить развитие раковых клеток. 

Брокколи 

Брокколи содержит в себе множество антиоксидантов, которые позитивно влияют на организм – в том числе снижают риск заболевания раком. Этот овощ богат сульфорофаном – веществом, поддерживающим иммунную систему человека и сводящим к минимуму возможность образования опухолей.

Авокадо 

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Этот фрукт известен многим как эффективный антиоксидант из-за содержания в себе глутатиона. Это вещество поможет вам предотвратить развитие рака и защитить организм от свободных радикалов. Запомните золотое правильно: один авокадо в день - залог хорошего самочувствия.  

Грецкие орехи

О пользе грецких орехов говорят мало, а зря. Ведь они провоцируют активный рост иммунных клеток. Врачи уверены: орехи могут вам помочь побороть онкологию на ее первых стадиях. Дело в том, что они не дают раковым клеткам размножаться. 

Напомним, 

 

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