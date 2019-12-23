Этот продукт спасет вас от сердечно-сосудистых заболеваний
Столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями - проблема далеко не из приятных.
Учены в поисках способов побороть атеросклероз, который приводит к огромному количеству патологий сердечно-сосудистой системы. В ходе исследований было обнаружено, что чеснок способен помочь в решении проблемы. Врачи считают, что его можно применить как сырье для изготовления лекарств, которые смогут "застраховать" организм от атерогенеза.
Препараты разработанные на основе чеснока смогут рассасывать атеросклеротические бляшки и мешать их формированию. Однако это не единственное полезное свойство данного продукта, так чеснок может снизить кровяное давление и даже улучшить свертываемость крови.
Напомним,