Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!
К сожалению, никто из нас не застрахован от онкологических заболеваний. Именно поэтому следует регулярно проверяться и при первых же симптомах недуги отправляться на консультацию к врачу.
Систематический кашель
Эта характеристика применима и к инфекционным заболеваниям. Однако если кашель не проходит спустя 3-4 недели, то исключать возможность образования рака гортани, легких либо щитовидной железы просто нельзя.
Резкая потеря в весе
Проблемы с глотанием
Этот симптом может быть связан с раком головы и шеи, так как болезнь влияет на слизистые оболочки.
Перманентная усталость
Безусловно, чувство постоянной усталости может указывать на многие заболевания. Однако в их число входят и рак желудка, толстой кишки и лейкемия, поэтому не стоит затягивать с походом к врачу.
Изменения в груди
Этот важный идентификатор. При образовании злокачественных опухолей соски обычно тускнеют и производят выделения. Стоит отметить, что с этим заболеванием сталкиваются не только женщины, но и мужчины.
В любом случае, не стоит откладывать поход к врачу при наличии любого из симптомов. Ваше здоровье и жизнь дороже любой работы!
Напомним,