Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

14 января 2020 12:30 Антонина Старовойт
Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!
Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!
pixabay.com

К сожалению, никто из нас не застрахован от онкологических заболеваний. Именно поэтому следует регулярно проверяться и при первых же симптомах недуги отправляться на консультацию к врачу.

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Сегодня мы расскажем, какие симптомы кричат нам о незамедлительном походе к специалисту. 

Систематический кашель 

Эта характеристика применима и к инфекционным заболеваниям. Однако если кашель не проходит спустя 3-4 недели, то исключать возможность образования рака гортани, легких либо щитовидной железы просто нельзя. 

Резкая потеря в весе

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Если вы внезапно потеряли около 5 кг за неделю, стоит задуматься над обращением к терапевту. Даже при соблюдении диеты и здорового питания такой ощутимый скачок в весе выглядит опасным. 

Проблемы с глотанием 

Этот симптом может быть связан с раком головы и шеи, так как болезнь влияет на слизистые оболочки.

Перманентная усталость 

Безусловно, чувство постоянной усталости может указывать на многие заболевания. Однако в их число входят и рак желудка, толстой кишки и лейкемия, поэтому не стоит затягивать с походом к врачу. 

Изменения в груди 

Этот важный идентификатор. При образовании злокачественных опухолей соски обычно тускнеют и производят выделения.  Стоит отметить, что с этим заболеванием сталкиваются не только женщины, но и мужчины.

В любом случае, не стоит откладывать поход к врачу при наличии любого из симптомов. Ваше здоровье и жизнь дороже любой работы!

Напомним,

 

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