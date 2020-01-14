Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

К сожалению, никто из нас не застрахован от онкологических заболеваний. Именно поэтому следует регулярно проверяться и при первых же симптомах недуги отправляться на консультацию к врачу.

Сегодня мы расскажем, какие симптомы кричат нам о незамедлительном походе к специалисту.

Систематический кашель

Эта характеристика применима и к инфекционным заболеваниям. Однако если кашель не проходит спустя 3-4 недели, то исключать возможность образования рака гортани, легких либо щитовидной железы просто нельзя.

Резкая потеря в весе

Если вы внезапно потеряли около 5 кг за неделю, стоит задуматься над обращением к терапевту. Даже при соблюдении диеты и здорового питания такой ощутимый скачок в весе выглядит опасным.

Проблемы с глотанием

Этот симптом может быть связан с раком головы и шеи, так как болезнь влияет на слизистые оболочки.

Перманентная усталость

Безусловно, чувство постоянной усталости может указывать на многие заболевания. Однако в их число входят и рак желудка, толстой кишки и лейкемия, поэтому не стоит затягивать с походом к врачу.

Изменения в груди

Этот важный идентификатор. При образовании злокачественных опухолей соски обычно тускнеют и производят выделения. Стоит отметить, что с этим заболеванием сталкиваются не только женщины, но и мужчины.

В любом случае, не стоит откладывать поход к врачу при наличии любого из симптомов. Ваше здоровье и жизнь дороже любой работы!

Напомним,