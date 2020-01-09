Запускаем мозг: ТОП-5 продуктов для активной работы

9 января 2020 20:30 Антонина Старовойт
Запускаем мозг: ТОП-5 продуктов для активной работы
Запускаем мозг: ТОП-5 продуктов для активной работы
pixabay.com

Ученые вывели специальную диету для мозга, которая улучшит его работу и запустит все механизмы.

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Сегодня мы поделимся перечнем продуктов , благодаря которым ваш мозг почувствует прилив энергии. 

Бобовые 

Бобовые содержат растительные белки, которые незаменимы для мозга. Если бобовые входят в ежедневный рацион питания, то можно ощутить, как улучшается память и обостряется мышление, повышается концентрация.

Ягоды 

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В ягодах содержатся важные для организма вещества - флавоноиды. Именно они крайне важны для хорошей работы нашего мозга. Помимо этого, ягоды еще и приостанавливают старение и укрепляет организм. Потребляйте ягоды минимум два раза в неделю для получения нужного заряда бодрости. Добавляйте их в каши, йогурты или творог. 

Орехи

Потребление орехов каждый день обогатит наш мозг всеми необходимыми микроэлементами. Главное - ввести это в привычку и не делать больших промежутков между потреблением. 

Курица

Птичье мясо жизненно необходимо для мозга, поскольку является чистым источником белка. К слову, красное мясо несет скорее вред, чем пользу. 

Цельнозерновой хлеб 

Для продолжительной работы нашему мозгу требуется глюкоза. Ее найти можно как в выпечке, так и в цельнозерновом хлебе, в котором собраны нужные микроэлементы. 

Напомним, 

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