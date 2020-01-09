Запускаем мозг: ТОП-5 продуктов для активной работы
Ученые вывели специальную диету для мозга, которая улучшит его работу и запустит все механизмы.
Бобовые
Бобовые содержат растительные белки, которые незаменимы для мозга. Если бобовые входят в ежедневный рацион питания, то можно ощутить, как улучшается память и обостряется мышление, повышается концентрация.
Ягоды
Орехи
Потребление орехов каждый день обогатит наш мозг всеми необходимыми микроэлементами. Главное - ввести это в привычку и не делать больших промежутков между потреблением.
Курица
Птичье мясо жизненно необходимо для мозга, поскольку является чистым источником белка. К слову, красное мясо несет скорее вред, чем пользу.
Цельнозерновой хлеб
Для продолжительной работы нашему мозгу требуется глюкоза. Ее найти можно как в выпечке, так и в цельнозерновом хлебе, в котором собраны нужные микроэлементы.
Напомним,