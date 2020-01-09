Запускаем мозг: ТОП-5 продуктов для активной работы

Ученые вывели специальную диету для мозга, которая улучшит его работу и запустит все механизмы.

Сегодня мы поделимся перечнем продуктов , благодаря которым ваш мозг почувствует прилив энергии.

Бобовые

Бобовые содержат растительные белки, которые незаменимы для мозга. Если бобовые входят в ежедневный рацион питания, то можно ощутить, как улучшается память и обостряется мышление, повышается концентрация.

Ягоды

В ягодах содержатся важные для организма вещества - флавоноиды. Именно они крайне важны для хорошей работы нашего мозга. Помимо этого, ягоды еще и приостанавливают старение и укрепляет организм. Потребляйте ягоды минимум два раза в неделю для получения нужного заряда бодрости. Добавляйте их в каши, йогурты или творог.

Орехи

Потребление орехов каждый день обогатит наш мозг всеми необходимыми микроэлементами. Главное - ввести это в привычку и не делать больших промежутков между потреблением.

Курица

Птичье мясо жизненно необходимо для мозга, поскольку является чистым источником белка. К слову, красное мясо несет скорее вред, чем пользу.

Цельнозерновой хлеб

Для продолжительной работы нашему мозгу требуется глюкоза. Ее найти можно как в выпечке, так и в цельнозерновом хлебе, в котором собраны нужные микроэлементы.

Напомним,