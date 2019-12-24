ТОП-5 продуктов, которые можно есть в любом количестве

24 декабря 2019 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 продуктов, которые можно есть в любом количестве
ТОП-5 продуктов, которые можно есть в любом количестве
pixabay.com

Питаться без подсчета калорий - мечта каждой девушки.

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Сегодня мы поделимся пятью продуктами питания, которые не вредят вашей фигуре, хоть и весьма калорийны. 

Шоколад 

Качественный шоколад содержит в себе флаваноиды - антиоксиданты, которые защищают нас от болезней. Помимо этого, ученые доказали: темный шоколад понижает уровень кортизола, гормона стресса. 

Сыр 

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Сыр богат не только белком. Так же он помогает в построении мышц и может похвастаться высоким содержанием кальция, фосфора, витамина B12 и кислотами, которые регулируют обменные процессы в кишечнике. 

Яйца

Яйца содержат в себе долин, которые улучшает проводимость нервных импульсов, поступление нейронов к коре мозга, а так же сохраняют нашу стройность благодаря своей пищевой ценности. 

Авокадо

Последние исследования доказали: регулярное потребление авокадо мужчинами и женщинами в возрасте 30+ снижало вероятность появления лишнего веса и ожирения в следующие 10 лет на 15%, по сравнению с людьми, которые не ели этот фрукт так часто.

Оливковое масло 

Данный продукт питания существенно понижает чувство голода и кровяное давление. А так же содержит в себе противовоспалительное действие и способствует ускоренному жиросжиганию.

Напомним, 

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