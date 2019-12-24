ТОП-5 продуктов, которые можно есть в любом количестве
Питаться без подсчета калорий - мечта каждой девушки.
Шоколад
Качественный шоколад содержит в себе флаваноиды - антиоксиданты, которые защищают нас от болезней. Помимо этого, ученые доказали: темный шоколад понижает уровень кортизола, гормона стресса.
Сыр
Яйца
Яйца содержат в себе долин, которые улучшает проводимость нервных импульсов, поступление нейронов к коре мозга, а так же сохраняют нашу стройность благодаря своей пищевой ценности.
Авокадо
Последние исследования доказали: регулярное потребление авокадо мужчинами и женщинами в возрасте 30+ снижало вероятность появления лишнего веса и ожирения в следующие 10 лет на 15%, по сравнению с людьми, которые не ели этот фрукт так часто.
Оливковое масло
Данный продукт питания существенно понижает чувство голода и кровяное давление. А так же содержит в себе противовоспалительное действие и способствует ускоренному жиросжиганию.
Напомним,