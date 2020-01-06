ТОП-3 способа снизить риск развития рака

6 января 2020 14:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 способа снизить риск развития рака
ТОП-3 способа снизить риск развития рака
pixabay.com

Канцерофобия (или же онкология) - невероятно трудное психическое заболевание, которого мы можем избежать.

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Сегодня мы поделимся тремя способами снизить риск развития рака в нашем организме и, соотвественно, онкофобии. 

Бросьте курить 

Мы в курсе: курение повышает риск рака легких и горла. А так же - всех остальных частей тела, включая кровь, мочевой пузырь и кишечник. Если бросить курить, лет через 10 легких почти полностью восстановятся, словно вы и не курили никогда.

Пейте в меру

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Алкоголь способен спровоцировать активизацию раковых клеток в вашей печени. Достаточно ограничить себя одним-двумя бокалами спиртного в день. А лучше - еще реже. 

Следите за зубами 

Как оказалось, состояние ротовой полости тесно связано с риском возникновения рака. У людей с больными деснами на 24% был выше риск развития рака. Так что чистите зубы два раза в день, не забывая о деснах, пользуйтесь зубной нитью и дважды в год посещайте стоматолога. Такие проблемы с деснами, кстати, чаще встречается у курильщиков. Еще один повод, чтобы задуматься.

Напомним,

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