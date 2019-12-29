Осторожно: почему мандарины могут убить ваше здоровье?

Осторожно: почему мандарины могут убить ваше здоровье?

Ну кто из нас не любит засесть за просмотром новогодних фильмов с тарелкой мандаринов.

Однако вам стоит быть аккуратнее: от них бывает не только польза, но и весьма внушительный вред . Сегодня мы расскажем, почему мандарины опасны для вашего здоровья и кому именно стоит опасаться.

Мы уже напоминали о том, что мандарины относятся к цитрусовым, которые в свою очередь являются сильным аллергеном. Именно поэтому следующие люди находятся в наибольшей зоне риска:

больные желудочно-пищеводным рефлюксом;

те, у кого пептический эзофагит;

те, кто болеет диатезом;

больные симптоматической грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.

Из опасностей, которые он несет не для аллергиков можно выделить

Будьте бдительны и имейте чувство меры!

Напомним,