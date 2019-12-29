Осторожно: почему мандарины могут убить ваше здоровье?

29 декабря 2019 22:00 Антонина Старовойт
Осторожно: почему мандарины могут убить ваше здоровье?
Осторожно: почему мандарины могут убить ваше здоровье?
pixabay.com

Ну кто из нас не любит засесть за просмотром новогодних фильмов с тарелкой мандаринов.

Читайте такжеШоколадный постный кекс (рецепт)
Однако вам стоит быть аккуратнее: от них бывает не только польза, но и весьма внушительный вред. Сегодня мы расскажем, почему мандарины опасны для вашего здоровья и кому именно стоит опасаться. 

Мы уже напоминали о том, что мандарины относятся к цитрусовым, которые в свою очередь являются сильным аллергеном. Именно поэтому следующие люди находятся в наибольшей зоне риска: 

  • больные желудочно-пищеводным рефлюксом;
  • те, у кого пептический эзофагит;
  • те, кто болеет диатезом;
  • больные симптоматической грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. 

Читайте такжеКак есть шоколад, чтобы не набрать лишние килограммы?
Из опасностей, которые он несет не для аллергиков можно выделить язву желудка. 

Будьте бдительны и имейте чувство меры!

Напомним, 

Облако тегов

фрукты советы вред здоровое питание полезное питание

Материалы по теме

Как правильно сочетать каблук и пуховик этой зимой?
Lifestyle

Как правильно сочетать каблук и пуховик этой зимой?
Диетологи рассказали, кому нельзя есть салат «Оливье»
ЗОЖ

Диетологи рассказали, кому нельзя есть салат «Оливье»
В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера
Lifestyle

В чем встретить Новый год 2020: советы от украинского дизайнера
Как вернуть страсть в секс: ТОП-3 совета
Психология

Как вернуть страсть в секс: ТОП-3 совета

Популярное на сайте

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!
МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»

«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»
Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Популярное видео

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)
Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)

Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)

Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)
tv.ua