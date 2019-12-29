Осторожно: почему мандарины могут убить ваше здоровье?
Ну кто из нас не любит засесть за просмотром новогодних фильмов с тарелкой мандаринов.
Мы уже напоминали о том, что мандарины относятся к цитрусовым, которые в свою очередь являются сильным аллергеном. Именно поэтому следующие люди находятся в наибольшей зоне риска:
- больные желудочно-пищеводным рефлюксом;
- те, у кого пептический эзофагит;
- те, кто болеет диатезом;
- больные симптоматической грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.
Будьте бдительны и имейте чувство меры!
Напомним,