Шоколадный постный кекс (рецепт)
Пост не станет причиной отказа от сладкого, если вы возьмете на вооружение наш рецепт. А приготовить шоколадный постный кекс в домашних условиях очень легко!
- Мука 250 г.,
- Сахар 150 г.,
- Растительное масло 50 мл.,
- Какао 3 ст. л.,
- Сахарная пудра 2 ст. л.,
- Кофе растворимый 1 ч. л.,
- Уксус 1 ч. л.,
- Разрыхлитель 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
2. Вливаем растительное масло с уксусом к муке с какао, хорошо перемешиваем.
3. Смазываем форму растительным маслом, присыпаем мукой, выкладываем тесто в форму и разравниваем.
4. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке, примерно 40 минут, готовность проверяем зубочисткой. Готовый кекс украшаем при помощи сахарной пудры.
Приятного аппетита!
Напомним,