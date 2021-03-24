Шоколадный постный кекс (рецепт)

24 марта 2021 13:30 Алла Лысак
Шоколадный постный кекс (рецепт)
Шоколадный постный кекс (рецепт)
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Пост не станет причиной отказа от сладкого, если вы возьмете на вооружение наш рецепт. А приготовить шоколадный постный кекс в домашних условиях очень легко!

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Ингредиенты:

  • Мука 250 г., 
  • Сахар 150 г.,
  • Растительное масло 50 мл.,
  • Какао 3 ст. л.,
  • Сахарная пудра 2 ст. л.,
  • Кофе растворимый 1 ч. л.,
  • Уксус 1 ч. л.,
  • Разрыхлитель 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

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1. Смешиваем муку с какао, добавляем сахар и разрыхлитель. Отдельно смешиваем растительное масло и уксус, добавляем кофе. 

2. Вливаем растительное масло с уксусом к муке с какао, хорошо перемешиваем.

3. Смазываем форму растительным маслом, присыпаем мукой, выкладываем тесто в форму и разравниваем.

4. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке, примерно 40 минут, готовность проверяем зубочисткой. Готовый кекс украшаем при помощи сахарной пудры. 

Приятного аппетита!

Напомним,

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