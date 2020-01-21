ТОП-5 продуктов, улучшающих обмен веществ
Ну кто из нас не мечтал есть и худеть?
Грейпфрут
Этот фрукт является отличным источником витамина С и настоящим помощником всех худеющих. Грейпфрут регулирует уровень инсулина в крови и стабилизирует обмен веществ. Достаточно принимать в день по одному грейпфруту, чтобы спустя пару недель заметить результат.
Яблоки
Овсянка
Хоть вокруг этой крупы с каждым годом возникает все больше споров, в одном диетологи сошлись воедино: овсянка невероятно полезна для организма. Благодаря своему обволакивающему свойству она насыщает нас с самого утра и дарит заряд бодрости на полдня.
Корица
Эта специя - одна из немногих, кто точно вам поможет в стабилизации обмена веществ. Благодаря своему жиросжигающему свойству корица запускает наш организм и ускоряет его работу.
Миндаль
Хоть орехи сами по себе весьма калорийны, миндаль славится своим очистительным свойством. Он отлично изгоняет шлаки из организма и запускает обмен веществ.
Напомним,