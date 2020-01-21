ТОП-5 продуктов, улучшающих обмен веществ

21 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 продуктов, улучшающих обмен веществ
ТОП-5 продуктов, улучшающих обмен веществ
pixabay.com

Ну кто из нас не мечтал есть и худеть?

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Сегодня мы поделимся с вами продуктами, которые помогут раскачать метаболизм до скорости Флэша и похудеть в рекордно короткие сроки. 

Грейпфрут 

Этот фрукт является отличным источником витамина С и настоящим помощником всех худеющих. Грейпфрут регулирует уровень инсулина в крови и стабилизирует обмен веществ. Достаточно принимать в день по одному грейпфруту, чтобы спустя пару недель заметить результат. 

Яблоки 

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Яблоки содержат в своем составе железо. А именно оно ускоряет наш метаболизм до высокого уровня. 

Овсянка 

Хоть вокруг этой крупы с каждым годом возникает все больше споров, в одном диетологи сошлись воедино: овсянка невероятно полезна для организма. Благодаря своему обволакивающему свойству она насыщает нас с самого утра и дарит заряд бодрости на полдня. 

Корица

Эта специя - одна из немногих, кто точно вам поможет в стабилизации обмена веществ. Благодаря своему жиросжигающему свойству корица запускает наш организм и ускоряет его работу. 

Миндаль 

Хоть орехи сами по себе весьма калорийны, миндаль славится своим очистительным свойством. Он отлично изгоняет шлаки из организма и запускает обмен веществ. 

Напомним, 

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