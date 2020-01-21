ТОП-5 продуктов, улучшающих обмен веществ

Ну кто из нас не мечтал есть и худеть?

Сегодня мы поделимся с вами продуктами , которые помогут раскачать метаболизм до скорости Флэша и похудеть в рекордно короткие сроки.

Грейпфрут

Этот фрукт является отличным источником витамина С и настоящим помощником всех худеющих. Грейпфрут регулирует уровень инсулина в крови и стабилизирует обмен веществ. Достаточно принимать в день по одному грейпфруту, чтобы спустя пару недель заметить результат.

Яблоки

Яблоки содержат в своем составе железо. А именно оно ускоряет наш метаболизм до высокого уровня.

Овсянка

Хоть вокруг этой крупы с каждым годом возникает все больше споров, в одном диетологи сошлись воедино: овсянка невероятно полезна для организма. Благодаря своему обволакивающему свойству она насыщает нас с самого утра и дарит заряд бодрости на полдня.

Корица

Эта специя - одна из немногих, кто точно вам поможет в стабилизации обмена веществ. Благодаря своему жиросжигающему свойству корица запускает наш организм и ускоряет его работу.

Миндаль

Хоть орехи сами по себе весьма калорийны, миндаль славится своим очистительным свойством. Он отлично изгоняет шлаки из организма и запускает обмен веществ.

Напомним,