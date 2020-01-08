Они вредят вашему сну: ТОП-3 продукта, которые вызывают бессонницу

Часто задаетесь вопросом, почему ваш сон является таким беспокойным. А чаще всего - он вообще пропадает.

Сегодня мы расскажем, какие продукты влияют на качество вашего сна и негативно сказываются на его продолжительности.

Сыр

Как оказалось, любимый перекус многих по вечерам может оказаться небезопасным для вашего сна. От кусочка брынзы ничего страшного не случится, а вот более тяжелые сыры (к примеру, пармезан) являются частыми причинами вашей бессонницы. Дело в том, что такие твердые сорта сыров содержат терамин – химическое соединение, которое активизирует работу мозга и тормозит выработку мелатонина.



Цитрусовые

Витамин С, который содержится во всех цитрусовых в немалых количествах, бодрит наш организм. Такие свойства вовсе никак не способствуют нормальному сну ночью. Кроме этого, цитрусовая кислота провоцирует проблемы с ЖКТ и способствует образованию изжоги или гастрита.

Мороженое

Этот десерт существенно повышает уровень сахара в крови. А тот в свою очередь дает нам прилив энергии. Сон снимет как рукой, а затем непременно наступит ощущение бессилия и новый приступ голода. Кроме этого, стоит помнить о калорийности лакомства и том, что оно имеет свойство откладываться у нас на боках и талии.

Напомним,