Они вредят вашему сну: ТОП-3 продукта, которые вызывают бессонницу

8 января 2020 20:30 Антонина Старовойт
Они вредят вашему сну: ТОП-3 продукта, которые вызывают бессонницу
Они вредят вашему сну: ТОП-3 продукта, которые вызывают бессонницу
pixabay.com

Часто задаетесь вопросом, почему ваш сон является таким беспокойным. А чаще всего - он вообще пропадает.

Читайте такжеВы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
Сегодня мы расскажем, какие продукты влияют на качество вашего сна и негативно сказываются на его продолжительности. 

Сыр 

Как оказалось, любимый перекус многих по вечерам может оказаться небезопасным для вашего сна. От кусочка брынзы ничего страшного не случится, а вот более тяжелые сыры (к примеру, пармезан) являются частыми причинами вашей бессонницы. Дело в том, что такие твердые сорта сыров содержат терамин – химическое соединение, которое активизирует работу мозга и тормозит выработку мелатонина. 

Цитрусовые 

Читайте такжеДиета для волос: главные продукты красоты
Витамин С, который содержится во всех цитрусовых в немалых количествах, бодрит наш организм. Такие свойства вовсе никак не способствуют нормальному сну ночью. Кроме этого, цитрусовая кислота провоцирует проблемы с ЖКТ и способствует образованию изжоги или гастрита. 

Мороженое 

Этот десерт существенно повышает уровень сахара в крови. А тот в свою очередь дает нам прилив энергии. Сон снимет как рукой, а затем непременно наступит ощущение бессилия и новый приступ голода. Кроме этого, стоит помнить о калорийности лакомства и том, что оно имеет свойство откладываться у нас на боках и талии. 

Напомним, 

Облако тегов

советы продукты здоровое питание полезное питание

Материалы по теме

Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину
Lifestyle

Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину
Постный плов из булгура с помидорами и нутом (рецепт)
Еда и рецепты

Постный плов из булгура с помидорами и нутом (рецепт)
ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
Психология

ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Lifestyle

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно

Популярное на сайте

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
Назван самый скрытный знак Зодиака

Назван самый скрытный знак Зодиака
ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Популярное видео

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)
Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили

Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили
Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона
Ніч суперхітів – смотреть онлайн (эфир от 01.01.2020)

Ніч суперхітів – смотреть онлайн (эфир от 01.01.2020)
tv.ua