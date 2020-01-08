Они вредят вашему сну: ТОП-3 продукта, которые вызывают бессонницу
Часто задаетесь вопросом, почему ваш сон является таким беспокойным. А чаще всего - он вообще пропадает.
Сыр
Как оказалось, любимый перекус многих по вечерам может оказаться небезопасным для вашего сна. От кусочка брынзы ничего страшного не случится, а вот более тяжелые сыры (к примеру, пармезан) являются частыми причинами вашей бессонницы. Дело в том, что такие твердые сорта сыров содержат терамин – химическое соединение, которое активизирует работу мозга и тормозит выработку мелатонина.
Цитрусовые
Мороженое
Этот десерт существенно повышает уровень сахара в крови. А тот в свою очередь дает нам прилив энергии. Сон снимет как рукой, а затем непременно наступит ощущение бессилия и новый приступ голода. Кроме этого, стоит помнить о калорийности лакомства и том, что оно имеет свойство откладываться у нас на боках и талии.
Напомним,