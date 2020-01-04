Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

4 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
pixabay.com

Мы слышали о целебных свойствах имбиря и грейпфрута. Наверняка, кто-то даже испробовал его чудодейственные функции.

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Однако, сегодня мы поделимся новым открытием ученых. Недавно группа исследователей назвала продукт, который помогает организму не набирать лишний вес и отлично его приводит в норму. 

Как оказалось, снизить риск появления таких заболеваний способны орехи. 

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Они утверждают, что для позитивного эффекта достаточно потреблять суточную норму орехов. Она составляет 14 граммов. Среди тех, кто регулярно съедал это количество орехов в день, риск набрать более пяти килограммов и заболеть ожирением снизился на 23% процентов по сравнению с теми, кто этого не делал.

Исследование провели среди 300 тысяч участников, которые проходили этот эксперимент на протяжении 20 лет. Диетологи также призвали отказаться от любых хлебобулочных изделий и молочного шоколада. Помимо этого, они напомнили о регулярных физических нагрузках.  

Напомним, 

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