Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Мы слышали о целебных свойствах имбиря и грейпфрута. Наверняка, кто-то даже испробовал его чудодейственные функции.

Однако, сегодня мы поделимся новым открытием ученых . Недавно группа исследователей назвала продукт, который помогает организму не набирать лишний вес и отлично его приводит в норму.

Как оказалось, снизить риск появления таких заболеваний способны орехи.

Они утверждают, что для позитивного эффекта достаточно потреблять суточную норму орехов. Она составляет 14 граммов. Среди тех, кто регулярно съедал это количество орехов в день, риск набрать более пяти килограммов и заболеть ожирением снизился на 23% процентов по сравнению с теми, кто этого не делал.

Исследование провели среди 300 тысяч участников, которые проходили этот эксперимент на протяжении 20 лет. Диетологи также призвали отказаться от любых хлебобулочных изделий и молочного шоколада. Помимо этого, они напомнили о регулярных физических нагрузках.

Напомним,