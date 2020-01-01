ТОП-3 лучших продукта от похмелья

1 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 лучших продукта от похмелья
ТОП-3 лучших продукта от похмелья
pixabay.com

Мы надеемся ваша новогодняя ночь прошла на "ура".

Читайте такжеПолезная программа встретит Новый год с мандаринами!
Сегодня мы расскажем, какие продукты помогут облегчит остаточные явления праздничной ночи. 

Яйца

Попробуйте сделать себе на завтрак омлет или яичницу. Яйца — прекрасный источник белка, а они, как известно, помогают вывести остатки алкоголя. Можете добавить к ним тосты, чтобы было сытнее и вкуснее. Главное, не добавляйте к блюду сосиски или бекон. Они слишком жирные и тяжело усваиваются ослабленным организмом.

Углеводы 

Читайте также«Я починаю боротися!»: У известной украинской телеведущей обнаружили рак
Углеводы - источник пищи и энергии, которая легко усваивается. А ваш организм как раз нуждается в пищи, которую не нужно будет долго переваривать. К тому же, вкусная булочка с чаем, помимо восстановления сил, поднимет и настроение. А это очень важно, когда болит голова и нездоровится.

Бананы 

Бананы содержат в себе большое количество калия. Они быстро усваиваются и насыщают. Помимо этого фрукта, вы можете выпить апельсиновый сок или съесть авокадо.

Напомним, 

Облако тегов

диета Новый год советы полезное питание

Материалы по теме

Эта привычка сделает вашу кожу идеальной
Lifestyle

Эта привычка сделает вашу кожу идеальной
Красивые поздравления с Новым годом в стихах и прозе для родных и близких
Патриот

Красивые поздравления с Новым годом в стихах и прозе для родных и близких
Музыкальная платформа – смотреть онлайн (эфир от 31.12.2019)
Телешоу

Музыкальная платформа – смотреть онлайн (эфир от 31.12.2019)
Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
Телешоу

Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Популярное на сайте

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!
МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»

«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»
Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Популярное видео

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)
Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)

Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
tv.ua