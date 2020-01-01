ТОП-3 лучших продукта от похмелья
Мы надеемся ваша новогодняя ночь прошла на "ура".
Яйца
Попробуйте сделать себе на завтрак омлет или яичницу. Яйца — прекрасный источник белка, а они, как известно, помогают вывести остатки алкоголя. Можете добавить к ним тосты, чтобы было сытнее и вкуснее. Главное, не добавляйте к блюду сосиски или бекон. Они слишком жирные и тяжело усваиваются ослабленным организмом.
Углеводы
Бананы
Бананы содержат в себе большое количество калия. Они быстро усваиваются и насыщают. Помимо этого фрукта, вы можете выпить апельсиновый сок или съесть авокадо.
Напомним,