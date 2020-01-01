ТОП-3 лучших продукта от похмелья

Мы надеемся ваша новогодняя ночь прошла на "ура".

Сегодня мы расскажем, какие продукты помогут облегчит остаточные явления праздничной ночи.

Яйца

Попробуйте сделать себе на завтрак омлет или яичницу. Яйца — прекрасный источник белка, а они, как известно, помогают вывести остатки алкоголя. Можете добавить к ним тосты, чтобы было сытнее и вкуснее. Главное, не добавляйте к блюду сосиски или бекон. Они слишком жирные и тяжело усваиваются ослабленным организмом.

Углеводы

Углеводы - источник пищи и энергии, которая легко усваивается. А ваш организм как раз нуждается в пищи, которую не нужно будет долго переваривать. К тому же, вкусная булочка с чаем, помимо восстановления сил, поднимет и настроение. А это очень важно, когда болит голова и нездоровится.

Бананы

Бананы содержат в себе большое количество калия. Они быстро усваиваются и насыщают. Помимо этого фрукта, вы можете выпить апельсиновый сок или съесть авокадо.

Напомним,