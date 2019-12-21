Когда лучше покупать продукты к новогоднему столу?
Уже придумали, что будете ставить на стол в новогоднюю ночь?
- картофель, морковь, другие овощи, консервы, мука, оливки, фрукты, приправы, соусы.
Во вторую группу отнесем товары, покупаемые за несколько дней до торжества:
- яйца, замороженная рыба, печенье, конфеты.
Наконец, в третий столбик мы записываем скоропортящиеся товары, их желательно купить либо вечером 30 декабря, либо уже 31 декабря.колбасы и молочные продукты.
Эти универсальные правила не только позволят вам рационально распределять дела, касающиеся нового года, но и помогут держать руку на пульсе свежести всех продуктов. С наступающим!
Напомним,