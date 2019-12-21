Когда лучше покупать продукты к новогоднему столу?

Когда лучше покупать продукты к новогоднему столу?

Уже придумали, что будете ставить на стол в новогоднюю ночь?

картофель, морковь, другие овощи, консервы, мука, оливки, фрукты, приправы, соусы.

Специалисты в сфере питания рекомендуют поделить список покупок на три части, в первый столбик вписать продукты, которые можно купить уже сейчас, потому что они не испортятся и за десять дней до нового года:

Во вторую группу отнесем товары, покупаемые за несколько дней до торжества:

яйца, замороженная рыба, печенье, конфеты.

Наконец, в третий столбик мы записываем скоропортящиеся товары, их желательно купить либо вечером 30 декабря, либо уже 31 декабря.

К товарам, покупку которых следует оставить на 31 декабря, эксперты относят, например, колбасы и молочные продукты.

Эти универсальные правила не только позволят вам рационально распределять дела, касающиеся нового года, но и помогут держать руку на пульсе свежести всех продуктов. С наступающим!

Напомним,