Острые котлеты из курицы с цукини (рецепт)

18 декабря 2019 21:30 Алла Лысак
Острые котлеты из курицы с цукини (рецепт)
Острые котлеты из курицы с цукини (рецепт)

Котлеты могут стать полноценным дополнением гарнира или холодной закуской к праздничному столу!

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Ингредиенты:

  • Куриное филе 450 г.,
  • Цукини 1 шт.,
  • Зубчик чеснока 1 шт.,
  • Соль 3/4 ч. ложки, 
  • Черный перец 1/2 ч. ложки,
  • Луковица 1 шт.,
  • Подсолнечное масло и сухари по вкусу.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезаем на кубики, а цукини очищаем и отжимаем, чтобы избавиться от жидкости.

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2. Натираем чеснок и смешиваем его с филе, цукини, солью, черным перцем и луком до однородной массы, достаточно густой.

3. Формируем котлеты и жарим их на подсолнечном масле в течение 5-6 минут с каждой стороны, затем тушим с добавлением воды 10 минут.

Приятного аппетита!

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