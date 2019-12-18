Острые котлеты из курицы с цукини (рецепт)
Котлеты могут стать полноценным дополнением гарнира или холодной закуской к праздничному столу!
- Куриное филе 450 г.,
- Цукини 1 шт.,
- Зубчик чеснока 1 шт.,
- Соль 3/4 ч. ложки,
- Черный перец 1/2 ч. ложки,
- Луковица 1 шт.,
- Подсолнечное масло и сухари по вкусу.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезаем на кубики, а цукини очищаем и отжимаем, чтобы избавиться от жидкости.
3. Формируем котлеты и жарим их на подсолнечном масле в течение 5-6 минут с каждой стороны, затем тушим с добавлением воды 10 минут.
Приятного аппетита!
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