Пикантное куриное филе в томатном соусе (рецепт)
Отличный вариант для уютного семейного ужина: блюдо можно приготовить из доступных продуктов и за каких-то 30 минут! Рассказываем рецепт куриного филе в томатном соусе.
Скажем сразу: курица получается очень мягкая, нежная и сочная.
- Куриное филе 3 шт.,
- Куриный бульон – 400 мл.,
- Чеснок – 3 зуб.,
- Томатная паста – 200 мл.,
- Оливковое масло – 30 мл.,
- Горчица – 0,5 ст. ложки,
- Соль, перец по вкусу.
- Лук – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Очищаем и нарезаем лук, выкладываем его на разогретую сковороду с оливковым маслом.
3. Куриное филе нарезаем соломкой и складываем к луку, обжариваем 5 минут.
4. Далее добавляем томатную пасту, солим и перчим по вкусу, тушим с куриным бульоном в течение 10-15 минут. Приятного аппетита!
Напомним,