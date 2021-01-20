Пикантное куриное филе в томатном соусе (рецепт)

20 января 2021 12:00 Алла Лысак
Пикантное куриное филе в томатном соусе (рецепт)
Пикантное куриное филе в томатном соусе (рецепт)

Отличный вариант для уютного семейного ужина: блюдо можно приготовить из доступных продуктов и за каких-то 30 минут! Рассказываем рецепт куриного филе в томатном соусе.

Скажем сразу: курица получается очень мягкая, нежная и сочная.

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Ингредиенты:

  • Куриное филе 3 шт.,
  • Куриный бульон – 400 мл.,
  • Чеснок – 3 зуб.,
  • Томатная паста – 200 мл.,
  • Оливковое масло – 30 мл., 
  • Горчица – 0,5 ст. ложки,
  • Соль, перец по вкусу.
  • Лук – 2 шт. 

Способ приготовления:

1. Очищаем и нарезаем лук, выкладываем его на разогретую сковороду с оливковым маслом.

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2. Чеснок измельчаем и добавляем на сковороду. Жарим ингредиенты 5-7 минут.

3. Куриное филе нарезаем соломкой и складываем к луку, обжариваем 5 минут.

4. Далее добавляем томатную пасту, солим и перчим по вкусу, тушим с куриным бульоном в течение 10-15 минут. Приятного аппетита!

Напомним,

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