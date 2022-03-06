Джамала зібрала 67 мільйонів євро на потреби української армії
6 марта 2022 17:55
Співачка Джамала
instagram.com/jamalajaaa
Співачка Джамала активно допомагає ЗСУ. Декілька днів тому зірка виїхала за кордон.
Джамала виступила у Нацвідборі на "Євробачення-2022" у Німеччині. Співачка виконала свій хіт "1944", з яким отримала перемогу у конкурсі у 2016-му році.
Завдяки смс всіх небайдужих глядачів до війни в Україні, Джамала зібрала неймовірно велику суму на потреби української армії, а саме – 67 мільйонів євро.
67 000 000 євро було зібрано вчора під час національного відбору на Євробачення в Німеччині. Усе це – завдяки кожному з вас. Всі кошти будуть передані на підтримку України. Я вдячна всім, хто підтримує нас у боротьбі за право жити вдома. Будувати майбутнє під мирним небом. #StandWithUkraine #StopRussianAggression Слава України! Героям Слава!