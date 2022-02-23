Джамала объяснила, почему Украине нужно участвовать в Евровидении-2022, несмотря на тяжелое положение

Певица Джамала считает, что Украина не должна отказываться от участия в Евровидении-2022. Свою точку зрения артистка аргументировала.

Судья Национального отбора на Евровидение-2022, певица Джамала уверенна, что представитель от Украины все-таки должен поехать в Турин и представить нашу страну на международной арене.

Артистка отметила, что это возможность показать миру нашу украинскую культуру, продемонстрировать свою уникальность. Джамала пожелала Kalush Orchestra удачи и привезти с Италии хорошие новости.

Со скандалом или без (желательно без), но мы должны участвовать на Евровидении. Почему? Потому что это еще одно напоминание про нас, про нашу культуру миру. Все эти "некогда", "ехать некому" – не подходят. Это как купить билет, но назло проводнику пойти пешком. Мы для себя, мы за себя и в первую очередь за страну должны ехать и выступать лучше всех! Поймут или не поймут, осудят или нет, все равно. Ехать и бороться!

Отметим, что коллектив KALUSH Orchestra занял на Национальном отборе второе место. Но так как победительница Алина Паш сама отказалась ехать в Турин из-за поддельного документа, который подтверждал, что она посещала оккупированный Крым через границу Украины, – Оргкомитет Нацотбора на Евровидение отправляет на конкурс KALUSH Orchestra.

Напомним,