Певица Шер публично поддержала Украину

23 февраля 2022 21:07 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Певица Шер публично поддержала Украину
Певица Шер
Fotobank / GettyImages

75-летняя американская певица Шер выступила в поддержку Украины, и объяснила, почему наша страна важна для США.

Читайте такжеМарічка Падалко заговорила грузинською мовою на знак подяки Грузії за підтримку України
В своем Twitter-аккаунте певица Шер поддержала украинский народ. Подписчикам звезда объяснила, почему Украина так важна для США.

Также артистка назвала Путина деспотом, и заявила, что он намерен воскресить СССР, Европу сделать маленькой, а США поставить на колени.

Почему Украина важна для США. Путин деспот, герой Трампа, и, если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа окажется маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят нас победить. И видят прекрасную возможность. Они сеют ненависть, разделение, слабость, – написала Шер.

В комментариях фолловеры артистки выразили слова поддержки украинскому народу. В свою очередь украинцы поблагодарили Шер за поддержку.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Шер Украина новости война

Материалы по теме

Игры талантов: участник шоу съест скорпиона?
Новости

Игры талантов: участник шоу съест скорпиона?
Назар Заднепровский рассказал, как ему удается улаживать конфликты с женой
Новости

Назар Заднепровский рассказал, как ему удается улаживать конфликты с женой
Водная полиция: смотреть 34 серию онлайн (эфир от 23.02.2022)
Сериалы

Водная полиция: смотреть 34 серию онлайн (эфир от 23.02.2022)
Говорит Украина: Дочь по борщу узнал, куда на 20 лет пропал? (эфир от 23.02.2022)
Телешоу

Говорит Украина: Дочь по борщу узнал, куда на 20 лет пропал? (эфир от 23.02.2022)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK