Певица Шер публично поддержала Украину

75-летняя американская певица Шер выступила в поддержку Украины, и объяснила, почему наша страна важна для США.

В своем Twitter-аккаунте певица Шер поддержала украинский народ. Подписчикам звезда объяснила, почему Украина так важна для США.

Также артистка назвала Путина деспотом, и заявила, что он намерен воскресить СССР, Европу сделать маленькой, а США поставить на колени.

Почему Украина важна для США. Путин деспот, герой Трампа, и, если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа окажется маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят нас победить. И видят прекрасную возможность. Они сеют ненависть, разделение, слабость, – написала Шер.

В комментариях фолловеры артистки выразили слова поддержки украинскому народу. В свою очередь украинцы поблагодарили Шер за поддержку.

Напомним,