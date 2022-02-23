Григорий Решетник рассказал, какие таланты они с женой развивают в детях

За кулисами шоу «Где логика?», которое с 3 марта покажет Новый канал, телеведущий Григорий Решетник рассказал о будущих профессиях сыновей.

Многодетный папа, телеведущий Григорий Решетник чуть ли не каждый день показывает своих троих сыновей в соцсетях. Делится их достижениями и мотивирует других родителей активно развивать малышей.

Во время съемок интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» ведущий подробно рассказал об увлечениях сыновей и их возможных будущих профессиях.

Однажды я опубликовал пост в Instagram, где написал, что мои сыновья – будущие изобретатель, футболист и бизнесмен. Первые два – желание детей, а третье – это уже мое желание, – говорит ведущий. – Изобретатель у нас самый старший сын Ваня. Он делает разные макеты, как-то смоделировал футбольное поле, ходит на архитектуру, на курсы по сборке конструкторов, на робототехнику, очень хорошо рисует. Также он интересуется динозаврами, читает разные энциклопедии и собирает коллекцию. Средний, Дима, увлекается футболом. Смотрит со мной чемпионаты, играет в эту игру. А маленький Саша, мне кажется, настоящий украинский бизнесмен. Возможно, немного аграрий. Такой «мощный» парень с серьезным целеустремленным взглядом. Собственно, кто-то же должен зарабатывать деньги в нашей семье (смеется).

Григорий Решетник с семьей / пресс-служба Нового канала

Решетник убежден, что заметить таланты в детях – это искусство. Но главное – дать им возможность развиваться.

Мы с женой прислушиваемся к деткам, наблюдаем за ними, стараемся обеспечить разные занятия и кружки, где они могут развивать свои таланты, – говорит Григорий. – Где-то направляем, где-то предлагаем, а где-то даем право на категорическое «нет». С детства, с самого рождения, все наши дети занимаются плаванием. Но вообще они очень разные, несмотря на то, что мама и папа одни (смеется). Считаю, что каждого ребенка нужно «балансировать». Должно быть творчество и физические активности. Также советую сделать акцент на английском языке.

Еще один совет от Григория Решетника – тесно коммуницировать с детьми.

Каждую неделю мы пытаемся говорить с сыновьями и расспрашивать, что им нравится, что интересно, – говорит телеведущий. – Не перегружайте детей, прислушивайтесь! И, подытоживая, всегда помните, что каждый ребенок талантлив!

Григорий Решетник с семьей / пресс-служба Нового канала

Напомним,